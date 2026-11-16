Совет ЕС одобрил финансовую помощь Украине на €8 млрд по Ukraine Facility
Украина сможет в ближайшее время получить почти €8 млрд по программе Ukraine Facility. Решение Совет ЕС принял 16 ноября. Около €5 млрд обеспечит кредитная линия Ukraine Support Loan на 2026 год.
«Это крупнейший единовременный платеж, когда-либо предоставленный Украине Европейским союзом в рамках данного механизма»,— заявили в Совете ЕС (цитата по «Интерфаксу»). Ведомство связало одобрение выплаты с достижением Украиной более 20 целевых показателей реформ. Они касаются, в частности, судебной системы, противодействия коррупции и отмыванию денег, энергетики и управления госактивами. Условия регулярных выплат определены «Планом для Украины»: он содержит график реформ, в целом соответствующих целям вступления страны в ЕС.
Механизм Ukraine Facility действует с 1 марта 2024 года и предусматривает более €50 млрд грантов и кредитов до 2027 года. Свыше €40 млрд из них предназначены для реформ и инвестиций по «Плану для Украины». Программа призвана поддержать макрофинансовую стабильность и работу госорганов, а также восстановление страны.