Совет ЕС одобрил финансовую помощь Украине на €8 млрд по Ukraine Facility

Механизм Ukraine Facility действует с 1 марта 2024 года и предусматривает более €50 млрд грантов и кредитов до 2027 года. Свыше €40 млрд из них предназначены для реформ и инвестиций по «Плану для Украины». Программа призвана поддержать макрофинансовую стабильность и работу госорганов, а также восстановление страны.