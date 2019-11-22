Железобетон отольется в суде

Администрация Липецкой области будет добиваться банкротства крупного производителя железобетонных изделий, тротуарной плитки и сухих смесей «Стройдеталь» из-за порядка 20 млн руб. долгов за аренду земли в Липецке. Предприятие объединяет несколько юридических лиц, одно из них уже обанкротилось, и суд заставляет бенефициаров отвечать по долгам бизнеса личным имуществом, банкротства еще одного юрлица сейчас требует ФНС. Эксперты отмечают исключительную редкость подачи такого иска от органа власти.

26 ноября арбитражный суд Липецкой области начнет рассматривать по существу иск управления имущественных и земельных отношений администрации Липецкой области о банкротстве ООО «Завод “Стройдеталь”», одного из основных юрлиц крупного для Черноземья производителя железобетонных изделий, уличной плитки и сухих строительных смесей.

Иск уже принят к производству, но сумма требований и источник их возникновения в определении арбитража не раскрываются. Основанием для подачи банкротного иска стали 2,2 млн руб. неустоек и задолженности за аренду около 110 тыс. кв. м земли под предприятием в Липецке, сообщили “Ъ-Черноземье” в имущественном управлении обладминистрации. В 2018 году оно уже добилось в арбитраже взыскания этой суммы. В управлении также отметили, что для возврата долга готовы идти до конца в банкротстве, предусматривающем ликвидацию должника с распродажей его имущества. «По закону "О банкротстве" юрлицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов, если они не исполнены в течение трех месяцев. Сам поданный иск уже подтверждает серьезность намерений исполнительного органа власти», — заявили там. В приемной «Стройдетали» не ответили на звонки “Ъ-Черноземье”.

В конце октября управление также попыталось включиться как соистец в начавшееся в июле дело о банкротстве другой структуры предприятия, ООО «Управляющая компания “Стройдеталь”». Пока что соответствующее заявление суд не рассмотрел. Ранее управление взыскало с УК «Стройдеталь» 14,41 млн руб. долга за землю. Дело о банкротстве УК началось с иска местной инспекции ФНС, но размер долга перед бюджетом не раскрывается. Арбитраж принял иск налоговиков к производству, но никакая из процедур банкротства в УК пока не введена. Следующее заседание пройдет 27 ноября.

Одно из основных юрлиц предприятия, ООО «Стройдеталь», уже обанкротилось в 2015 году по иску малоизвестного индивидуального предпринимателя, конкурсное производство с тех пор неоднократно продлевалось, в последний раз — 6 ноября. Небольшая часть промышленного оборудования выставлялась на торги, после нескольких кругов понижения цены его купило аффилированное с собственниками предприятия ООО «Липецкий завод строительных материалов».

В рамках этого же дела липецкий арбитраж привлек Закира Шабанова и еще одного бенефициара предприятия к субсидиарной ответственности на 94,25 млн руб. Они якобы не передали конкурсному управляющему всю документацию, что не дало ему возможности полностью сформировать конкурсную массу. Бизнесмены безуспешно оспаривали это в 19-м апелляционном арбитражном суде, после подали кассационную жалобу в арбитражный суд Центрального округа. Ее рассмотрение продолжается.

Арбитражный управляющий, директор воронежского филиала СРО «Авангард» Игорь Вышегородцев отмечает крайнюю редкость ситуации, когда орган исполнительной власти первым подает иск о банкротстве предприятия. Но это, по словам эксперта, не должно сказаться на рассмотрении дела. «С формальной точки зрения перед законом "О банкротстве" все равны, и областная администрация могла подать иск на таких же правах, что и любой другой контрагент. И суд при рассмотрении не должен как-то ориентироваться на административный ресурс, — сказал господин Вышегородцев. — Но в практике бывают кейсы, когда суды ориентируются на мнение местных властей о ситуации или значимости должника для региона».

Небольшая величина требований истца в сравнении с оборотом компании — не аргумент для суда, считает адвокат Владимир Журавчак. «Задолженность подтверждается тремя решениями арбитража. При подтверждении факта неисполнения обязательств финансовые показатели завода не будут иметь правового значения», — сказал он.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин отмечает, что принятый к производству иск может привлечь в банкротство других контрагентов компании: «В этом случае только подача иска обеспечит им возможность включения требований в реестр и позволит рассчитывать хотя бы на частичное погашение долгов».

Сергей Калашников