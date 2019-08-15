«Водмашоборудование» осталось без дела

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, полиция приостановила инициированное ФНС уголовное дело о мошенничестве при попытке включения в реестр кредиторов банкротящегося воронежского завода ОАО «Водмашоборудование» (структура промышленной группы «Содействие» Олега Малышева) неустановленного лица с порядка 50 млн руб. В ведомстве говорят, что не могут найти виновных, хотя и поводов для окончательного закрытия дела не видят. Господин Малышев отмечает, что расследование не было связано с его структурами, а лишь с кредитором, теперь уже бывшим бизнес-партнером предпринимателя. У налоговиков при этом остаются претензии ко всему банкротству в целом.

О приостановке уголовного дела “Ъ-Черноземье” сообщили в воронежском главке МВД, чьи следователи возбуждали производство. От других официальных комментариев там воздержались. Источник “Ъ-Черноземье” в ведомстве уточнил, что дело приостановлено «из-за невозможности установить лицо, подлежащее привлечению к ответственности». «При этом повода закрыть дело совсем — нет, это возможно только при отсутствии состава преступления. Расследование будет возобновлено, если откроются какие-то новые детали», — сказал собеседник “Ъ-Черноземье”. Он не стал предполагать, когда это может произойти.

Дело о попытке мошенничества (ст. 30, ст. 159 УК РФ) было возбуждено в прошлом году по материалам, которые полиции предоставили налоговики. Впервые о нем сообщил в феврале на заседании общественного совета УФНС и ГУ МВД по Воронежской области руководитель УФНС Игорь Понкратов. По его словам, в ходе процедуры банкротства к «Водмашоборудованию» были предъявлены требования на сумму почти 50 млн руб., «таким образом неустановленные лица пытались получить контроль над банкротством общества путем установления фиктивной задолженности». Впрочем, арбитражный суд Воронежской области в добавлении этой задолженности в реестр требований кредиторов отказал.

Как рассказал вчера “Ъ-Черноземье” источник в УФНС, служба направляла в полицию материалы по двум вызвавшим претензии эпизодам, один из них лег в основу остановленного дела, второй, по его словам, находится «на рассмотрении», процессуальных решений по нему не принималось.

Спорным кредитором, по словам собеседника “Ъ-Черноземье”, мог быть Константин Ильин, бывший партнер господина Малышева в ряде проектов. Сейчас предприниматели после корпоративного конфликта не взаимодействуют. В налоговой на момент подачи материалов в полицию полагали, что кредитор аффилирован с господином Малышевым и действует в его интересах, сказал источник “Ъ-Черноземье”. Он добавил, что у ведомства, несмотря на прекращение расследования, остаются претензии к банкротству в целом: «Арбитражный управляющий пытается обжаловать в суде выбытие имущества на сумму более 80 млн руб. как во время процедуры, так и перед ее началом. Кроме того, предприятие так и не начинало гасить долги перед бюджетом». Господин Ильин вчера предпочел воздержаться от комментариев. Источник в его окружении подтвердил, что предприниматель больше не работает с господином Малышевым, и отметил, что «речь идет о закрытом старом деле, по которому уже нет никаких претензий».

Олег Малышев заявил “Ъ-Черноземье”, что приостановленное уголовное дело не касалось непосредственно банкротства его актива, а расследовалась именно деятельность неудавшегося кредитора.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Завод “Водмашоборудование”» было зарегистрировано в 1999 году для производства спецоборудования. Уставный капитал — 90,09 млн руб. По данным за 2015 год, Олег (Михайлович) Малышев владел в нем 29,71%, Михаил Малышев — 13,92%, еще 29,71% было у Елены Косаревой. В 2016 году (последние опубликованные финпоказатели) предприятие получило 26,4 млн руб. убытков при выручке в 1,24 млн руб. В апреле 2019 года также было ликвидировано как «недействующее» ООО «Завод “Водмашоборудование”», зарегистрированное по тому же адресу, что и ОАО.

Банкротство завода «Водмашоборудование» продолжается уже четыре с половиной года, сейчас на предприятии введено конкурсное производство, его имущество продается с торгов. Среди последних сделок — продажа автомобилей, станков и другого металлообрабатывающего оборудования предпринимателю Ларисе Тормышевой из Москвы за 8,7 млн руб. Заявление о банкротстве подало на данный момент не действующее московское ООО «Волга трейд», одновременно с ним первым истцом (имеет ряд преимуществ в банкротстве) пытались успеть стать несколько других структур, в том числе принадлежащее господину Малышеву ООО «Нафтаэко инжиниринговая компания». Среди кредиторов предприятия — Сбербанк с около 100 млн руб. долга, ФНС с порядка 50 млн руб. штрафов и долгов по налогам, Россельхозбанк с около 180 млн руб.

Сергей Калашников