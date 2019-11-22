Чем известен завод «Стройдеталь»

Завод, по собственным данным, может производить более 100 тыс. кубометров железобетона в год и до 1 тыс. кубометров бетона в сутки. Предприятие выпускает железобетонные изделия для жилого и промышленного строительства, элементы каркасных и панельных домов, сухие смеси для отделки под брендом Alibrant, тротуарную плитку и бордюрные камни.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Завод “Стройдеталь”» зарегистрировано в Липецке в 2009 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство изделий из бетона для строительства. Гендиректором и единственным владельцем выступает Кифаят Курбанова. 2018 год компания завершила с чистой прибылью в 458 тыс. руб. (1,58 млн руб. годом ранее) при выручке в 89,65 млн руб. (177,24 млн руб. в 2017-м).

ООО «Управляющая компания “Стройдеталь”» зарегистрировано там же в 2010-м с аналогичным уставным капиталом. Основной вид деятельности — оптовая торговля стройматериалами. Гендиректором и учредителем является Акбер Кулиев. 2018 год УК завершила с чистой прибылью в 75 тыс. руб. (1,86 млн руб. убытка годом ранее) при выручке в 2,7 млн руб. (нулевая выручка в 2017-м).

Головным юрлицом предприятия, судя по реквизитам завода, является зарегистрированное в 2017-м ООО «Стройдеталь-Л». Его гендиректором выступает Татьяна Зиновьева, владельцем — Закир Шабанов, бывший глава липецкого отделения всероссийского азербайджанского конгресса. «Стройдеталь-Л» получило в 2018 году 1,58 млн руб. чистой прибыли (1,56 млн руб. в 2017-м) при выручке в 130,95 млн руб. (102,38 млн руб. годом ранее). Другие действующие юрлица предприятия — АО «Стройдеталь», ООО «Торговый дом “Стройдеталь”».