«Рудгормаш» вернул долги себе

Воронежская машиностроительная группа «Рудгормаш» Анатолия Чекменева приблизилась к завершению дела о банкротстве своего основного производственного юрлица ООО «РГМ-комплект». Бизнесмен воспользовался нормой законодательства, которая позволяет выкупить долг перед Федеральной налоговой службой в принудительном порядке. 75 млн руб. задолженности по НДФЛ и пенсионному страхованию погасило другое юрлицо господина Чекменева, заменившее налоговую в статусе истца. ФНС намерено обжаловать это решение суда, чтобы добиться полного возврата недоимок. Банкротство удастся завершить только при условии, что к нему не присоединятся другие кредиторы, считают эксперты.

В длящемся уже более двух лет деле о банкротстве ООО «РГМ-комплект» (компания в данный момент находится в процедуре наблюдения) единственным кредитором был истец — ФНС. Службу представляла налоговая инспекция по Левобережному району Воронежа. На прошлой неделе судья арбитражного суда Воронежской области Сергей Медведев заменил налоговую в реестре требований кредиторов на ООО «Управляющая компания “Рудгормаш”». Эта компания, по данным Kartoteka.ru, на 100% принадлежит Елене (Анатольевне) Чекменевой.

Как поясняется в резолютивной части определения суда, УК «Рудгормаш» за счет своих средств погасила 75,58 млн руб. долга «РГМ-комплекта» по НДФЛ и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование (из них 7,2 млн руб. — пени и штрафы). Теперь одно из юрлиц машиностроительной группы стало единственным кредитором и истцом в банкротстве другого. Глава «Рудгормаша» Анатолий Чекменев не ответил вчера на звонки “Ъ”. По данным суда, следующее заседание, на котором УК «Рудгормаш» «должно изложить свою позицию относительно следующей процедуры банкротства», назначено на 3 сентября.

ФНС не до конца устроило такое решение арбитража. Она уже подала на него апелляционную жалобу. Ее текст суд пока не опубликовал. По данным знакомого с ходом дела источника “Ъ”, налоговая не возражает против самого погашения 75,58 млн руб. недоимок. Но ведомство против того, что банкротство должно на этом завершиться. По словам собеседника «Ъ», погашено только около половины общего объема долгов компании по налогам, а также нарушен порядок проведения выплат. Ранее ФНС выступала за введение в «РГМ-комплекте» процедуры конкурсного производства — финальной стадии банкротства, в ходе которой юрлицо ликвидируется, а его имущество распродается.

Стоит отметить, что в ноябре 2018 года арбитраж уже прекращал производство по делу о банкротстве «РГМ-комплекта», так как компания обязалась выплатить весь долг перед налоговой в 187,39 млн руб. до конца 2020 года. Но вскоре ФНС добилась возобновления банкротства.

Бывший временный управляющий «РГМ-комплекта», директор воронежского филиала СРО «Авангард» Игорь Вышегородцев (взял самоотвод в апреле) отметил, что компания воспользовалась нормой закона о банкротстве, предусматривающей принудительный выкуп долга у налоговой. «ФНС не может отказаться от предложения о погашении кем-либо долга банкротящейся компании. Но при этом нельзя выкупить требования с дисконтом, как на торгах по “дебиторке”, — сумма сделки включает все недоимки, пени и штрафы до последнего рубля», — пояснил господин Вышегородцев.

Если налоговая не оспорит последнее решение арбитража, банкротство, где единственный кредитор входит в один холдинг с должником, может быть завершено. «Они смогут заключить мировое соглашение с большим выбором условий: просто простить долг, установить рассрочку на сколь угодно долгий срок, договориться об отступных по векселям», — пояснил Игорь Вышегородцев. Банкротство продолжится, только если кто-то из кредиторов «Рудгормаша» заявит требования в дело до заключения соглашения, добавил господин Вышегородцев. «Мне до сих пор не выплатили вознаграждение за работу управляющим, так что этим кредитором могу быть я», — отметил он.

Сергей Калашников