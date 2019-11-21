Путин назвал чушью повышение стоимости медсправки для водителей

Президент России Владимир Путин прокомментировал новые правила медосмотра для водителей и повышение стоимости справок. По его мнению, такие меры нужно вводить поэтапно, а новую стоимость документа он счел завышенной.

«Я сам узнал об этом (росте стоимости справок.— “Ъ”) из средств массовой информации, это чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда — 11 280 руб., такую зарплату получают 3 млн 200 тыс. человек. Пять тысяч если нужно отдать за эту справку — ползарплаты надо человеку отдать? И все инстанции пройти, все согласовать. Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое»,— прокомментировал новые правила господин Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Президент подчеркнул, что подобные меры нужно вводить поэтапно. По словам Владимира Путина, введение новых обследований для водителей требует нового оборудования. При этом господин Путин считает, что такое оборудование должно быть отечественного производства.

Напомним, новые правила прохождения водительских медкомиссий и повышение стоимости справки спровоцировали многочасовые очереди сразу во многих российских городах. После появления информации об очередях Минздрав отложил введение новых правил медосмотра. Изначально предполагалось, что с 22 ноября для получения справки водителям необходимо будет сдавать анализы, а стоимость документа изменится с 1 тыс. до 5–6 тыс. руб.

Подробнее о новых правилах медкомиссий — в материале “Ъ” «Водителей проверят на хронический алкоголизм».

О реакции на новые правила — в публикации “Ъ” «Подорожание медсправок откладывается».