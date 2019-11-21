Подорожание медсправок откладывается

Минздрав отложил до июля 2020 года новые правила получения водительских медсправок после резкой критики президента Владимира Путина. Документ, который должен был вступить в силу 22 ноября, спровоцировал ажиотаж: граждане по всей России встали в очереди в наркодиспансеры и клиники, чтобы успеть получить медсправку по старым правилам. Из-за новых тестов на наркотики и алкоголизм ожидался 10–13-кратный рост цен. Назвав нововведения «чушью», президент призвал вводить подобные правила «с умом» и хотя бы поэтапно.

«Я сам узнал об этом из СМИ, это чушь какая-то,— заявил сегодня господин Путин в беседе с мэром столицы Сергеем Собяниным в ходе открытия первой линии Московского центрального диаметра (цитата по ТАСС).— У нас минимальный размер оплаты труда — 11,2 тыс. руб., такую зарплату получают 3,2 млн человек. Пять тысяч если нужно отдать за эту справку — ползарплаты надо человеку отдать? И все инстанции пройти, все согласовать. Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое».

«С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей,— написал замминистра здравоохранения Олег Салагай у себя в Telegram.— Соответствующий приказ уже подписан и направлен на государственную регистрацию. Будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах».

“Ъ” рассказывал про новые правила. Речь идет о прохождении медкомиссий для граждан, претендующих на получение прав или возврат удостоверений по окончании срока лишения. Документ потенциально касается миллионов граждан: водительские права ежегодно получают 1,3 млн человек. Планировалось ввести два обязательных новых теста: на наркотики (берется моча, затем с помощью полосок-индикаторов определяется содержание 11 видов запрещенных веществ) и на алкоголизм (через анализ крови определяется специальный CDT-маркер, указывающий на вероятность хронической зависимости). Результаты анализов готовятся несколько дней.

Новые тесты планировались для ужесточения контроля за водителями. ГИБДД за последние три года выявила 77,1 тыс. случаев наличия у водителей медицинских противопоказаний (в том числе по линии наркологии и алкогольной зависимости). У таких граждан приходится через суды отзывать водительские права.

«Ясно, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные, к сожалению, и с употреблением наркотических средств — это понятно, это безопасность миллионов людей на дорогах,— заявил Владимир Путин.— Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы».

Введение новых тестов спровоцировало рост цен на услуги наркологических клиник (как частных, так и государственных) — в среднем в 10–13 раз, в зависимости от региона. В Приморском крае раньше медсправка стоила 500 руб., с вводом в силу приказа ожидалось увеличение цены до 5 тыс. руб. В Симферополе — с 300 до 4 тыс. руб., в Мордовии — с 300 до 3 тыс. руб., в Москве — с 800 до 3,6 тыс. руб. В Орловской области цены должны были увеличиться до 3,3–3,7 тыс. руб., в Ставропольском крае — до 5,1 тыс. руб.

Новости о радикальном подорожании медсправок спровоцировали ажиотажный спрос на услуги наркологических клиник: люди встали в огромные очереди, чтобы успеть получить заключение до роста цена (некоторые водители, к примеру, заранее знают, что скоро им надо будет менять права). Региональные диспансеры были вынуждены даже изменить режим работы — так сделал, к примеру, республиканский наркологический диспансер в Ижевске. Минздрав Рязанской области сообщил, что продлевает режим работы учреждений «для снижения социальной напряженности». «Сейчас везде, по всей видимости, ажиотаж,— сообщили “Ъ FM” в московской Центральной водительской медкомиссии.— Все побежали быстрее, до 22 ноября, делать справки, чтобы как раз не попасть в этот период».

Впоследствии стало известно, что Минздрав отложил введение нового порядка медосмотра для водителей при получении прав до июля 2020 года.

Против введения новых правил выступили независимые эксперты и защитники прав автомобилистов. CDT-анализ сам по себе достаточно неточен, кроме того, Минздрав установил слишком низкий порог концентрации CDT-маркера в крови (1,2%), написал координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов у себя в Facebook, на практике это могло бы привести к тому, что хроническими алкоголиками могли признать даже тех, кто иногда употребляет небольшие дозы алкоголя. Чтобы сдать тест удачно, нужно полностью отказаться от алкоголя на несколько недель, да и не только от него, рассказал «Ъ FM» нарколог, главный врач клиники «Профессиональная медицина» Эркен Иманбаев. «Нельзя употреблять — и не надо употреблять минимум две-три недели,— рассказал он.— Например, в виноградном соке или в кефире есть процент спирта. Но обычно тот алкоголь, который содержится в этих напитках, неустойчивый, он быстро распадается. Но тест CDT все равно покажет небольшой такой всплеск».

Иван Буранов