Водители торопятся за старыми медсправками

Россияне выстроились в очереди за медицинскими справками для водительских прав: с пятницы этот документ подорожает в несколько раз, а получить его будет почти невозможно. Согласно новым правилам, водители должны будут сдавать обязательный анализ крови на хронический алкоголизм. Пользователи соцсетей опасаются, что пройти медкомиссию не сможет почти никто. Люди спешат сделать справку на старых условиях, из-за чего у наркодиспансеров собираются километровые очереди. “Ъ FM” поговорил со специалистами и представителями медицинских центров и выяснил, что изменится и оправданы ли опасения. Тему продолжат Иван Якунин и Анна Пестерева.

Анализ крови, который с пятницы должны сдавать все, кто хочет получить или обменять права, позволяет выявить хроническое потребление алкоголя. Это можно сделать благодаря биомаркеру, который обозначается тремя буквами английского алфавита — CDT. Если его концентрация превышает 1,2%, то человека признают алкозависимым. Что это значит? То, что пройти тест не смогут те, кто после работы выпивает бокал пива или немного сухого вина. Установленный порог слишком низкий. Нарколог, главный врач клиники «Профессиональная медицина» Эркен Иманбаев подтверждает: чтобы сдать тест удачно, нужно полностью отказаться от алкоголя на несколько недель, да и не только от него. «Нельзя употреблять, и не надо употреблять, минимум две-три недели. Например, в виноградном соке или в кефире есть процент спирта.Но обычно тот алкоголь, который содержится в этих напитках, неустойчивый, он быстро распадается. Но тест CDT все равно покажет небольшой такой всплеск»,— пояснил Иманбаев.

Еще одна неприятная новость: увеличится и стоимость медосвидетельствования. Если сейчас справка стоит около тысячи рублей, то с пятницы за нее придется отдать в несколько раз больше. Корреспондент “Ъ FM” обзвонил многие клиники, и там подтвердили, что придется раскошелиться:

«С 22 числа вас заставят сдавать мочу на наркотические средства и анализ крови — два дополнительных анализа, причем оба они дорогостоящие. Тысяч на пять может подорожать эта справка полностью».

Москвич Сергей Ненашев, узнав об изменениях, решил не испытывать судьбу и сделал справку сейчас. К новым правилам возникает слишком много вопросов, говорит он: «У меня срок замены прав истекает в конце февраля. Я с удовольствием употребляю по выходным, а след от алкоголя остается на 20-30 дней, поэтому возникает еще один дополнительный риск. Как только появилась новость, я решил побыстрее защитить себя. Я так понимаю, что действительно все заточено под то, чтобы поднять выручку наркологических диспансеров».

Многие поступили так же, поэтому за несколько дней у наркодиспансеров появились длинные очереди. Люди торопятся оформить справку в ГИБДД, рассказали “Ъ FM” в компании «Центральная водительская медкомиссия», которая занимается оформлением медицинских документов: «Сейчас везде, по всей видимости, ажиотаж. Все побежали быстрее до 22 ноября делать справки, чтобы как раз не попасть в этот период. Потому что когда вы начнете сдавать анализы на наркотики и так далее, а эти тесты проводятся до пяти календарных дней, то увеличивается при этом и срок, и стоимость».

Еще один вопрос, который волнует сейчас автомобилистов,— что будет с теми, кто не пройдет с первого раза тест на алкозависимость? Проблем будет много, предупреждает автоюрист Сергей Радько. Самая очевидная — дополнительные траты на повторное тестирование. Но трудности могут быть и посерьезней, продолжает эксперт: «В приказе написано, что все исследования проводятся за счет водителя. Поэтому полагаю, если потребуются дополнительные исследования, в том числе для этих конфликтных комиссий, то это будет сделано, скорее всего, тоже за счет водителя.

Если будет заключение о том, что у него есть хронический алкоголизм, комиссии, которые это установили, передадут информацию в территориальный диспансер, чтобы его поставили на учет».

В интернете много предложений о покупке справок в частных клиниках. Юристы говорят, что спрос на них, скорее всего, вырастет, несмотря на возможное наказание. Так это или нет, неизвестно, но в любом случае кто-то из врачей будет в выигрыше.

Скоро Госавтоинспекция может получить доступ к медицинским данным о водителях. МВД предлагает внести поправки в закон, по которым сведения должны поступать в единую базу данных, причем как из государственных, так и частных клиник.