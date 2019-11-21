Минздрав отложил введение нового медосмотра для водителей

Министерство здравоохранения РФ отложило вступление в силу приказа об обязательном прохождении теста на наркотики при получении водительского удостоверения, сообщил заместитель главы ведомства Олег Салагай. Новый порядок должен был вступить в силу в пятницу, 22 ноября.

«Будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах»,— написал господин Салагай в своем Telegram-канале. Он добавил, что министр Скворцова приняла такую меру «с учетом обеспокоенности граждан».

Напомним, поправки к порядку проведения водительских медкомиссий Минздрав подготовил по поручению президента РФ в июле. Сейчас подобные тесты стоимостью 3–4 тыс. руб. нужно сдавать лишь при получении справок на владение оружием. Эксперты поддерживают введение наркотестов, но не исключают, что «липовые справки просто станут дороже».

Как россияне выстроились в очереди за медицинскими справками — в материале “Ъ FM” «Водители торопятся за старыми медсправками».

Подробнее о решении отложить новые правила — в материале “Ъ FM” «Подорожание медсправок откладывается».