Водителей проверят на хронический алкоголизм

Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм. При его обнаружении гражданина отправят в наркологический диспансер. Соответствующий приказ, как выяснил “Ъ”, принят Минздравом и находится на регистрации в Минюсте. Помимо этого, кандидатам в водители предложат сдать мочу на анализ «употребления психоактивных веществ»: опиатов, каннабиноидов, амфетамина, кокаина, метадона, барбитурата. Нововведения приведут к удорожанию медсправок, говорят эксперты, а также к активизации фирм, торгующих левыми справками. Наркологи не исключают, что гражданам после такой проверки на медкомиссии могут не только не дать права, но и отправить на 15 суток за употребление запрещенных веществ.

Минздрав утвердил новые правила прохождения водительских медкомиссий для граждан, претендующих на получение прав или возврат удостоверений по окончании срока лишения. Действующие правила закреплены приказом Минздрава №344н, поправки вносятся приказом от 10 сентября 2019 года: документ находится на регистрации в Минюсте, рассказали “Ъ” в Минздраве.

Приказ подготовлен «в целях совершенствования медицинского обеспечения безопасности движения в части диагностики употребления психоактивных веществ», пояснили в Минздраве. Сегодня, напомним, в ходе медкомиссии водителя осматривают ряд врачей, включая терапевта, офтальмолога, психиатра.

Из текста приказа (“Ъ” удалось ознакомиться с ним) следует, что у нарколога гражданин будет сдавать мочу для проверки на наркотики.

Тест делается в течение двух часов с момента взятия пробы с помощью полосок-индикаторов, которые окрашиваются в определенные цвета в зависимости от найденных веществ: опиатов, каннабиноидов, амфетамина, кокаина, метадона, барбитурата. Если экспресс-тест выявил хоть одно из этих веществ, предстоит подтверждающий тест в лаборатории с помощью специальных приборов — хроматографов.

Уточняются и правила проверки на алкоголь.

Текущий приказ разрешает наркологам и психиатрам направлять граждан на анализ крови для определения карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который может указывать на хронический алкоголизм. В действующем приказе CDT-тест проводился по желанию врача, в новом станет обязательным. Анализ крови может делаться несколько дней, таким образом, срок получения медсправки, скорее всего, увеличится. В новой версии приказа уточнено: если концентрация CDT выше 1,2%, гражданина направят в «специализированную медицинскую организацию» (наркодиспансер), где его обследует врач психиатр-нарколог, проведут «инструментальные и лабораторные исследования», в ходе которых проверят на наличие заболеваний, несовместимых с вождением авто. В «сложных и конфликтных ситуациях» решения будут принимать «врачебные комиссии».

Новый приказ согласовывался с МВД. «Особенности современного течения наркологических расстройств характеризуются скрытностью,— отмечают в Госавтоинспекции.— Зачастую такие лица, не излечившись полностью от зависимости, после окончания срока лишения прав получают заключения об отсутствии у них противопоказаний, продолжая управлять автомобилем, представляя опасность. Подобные ситуации могут возникать при получении удостоверений кандидатами в водители».

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева приказ поддержала: «Наркоманы могут и не состоять на учете в диспансере — лучше, чтобы их выявляли на начальном этапе, еще до получения прав». По данным ГИБДД России, за шесть месяцев 2019 года было выявлено более 11 тыс. водителей в состоянии наркотического опьянения.

Тем не менее новые правила Минздрава оставляют много вопросов.

Во-первых, до конца неясно, каковы юридические последствия обнаружения наркотиков. «В приказе это не оговорено, на местах документ может трактоваться по-разному,— считает нарколог Александр Ковтун.— Водителю могут отказать в выдаче медсправки, а могут передать сведения в полицию, где в отношении гражданина заведут дело по ст. 6.9 КоАП за употребление наркотиков». Максимальное наказание по этой статье — административный арест до 15 суток.

Обнаружение веществ в организме человека не говорит о том, что человек является наркоманом, говорит знакомый с ситуацией источник “Ъ” в медицинских кругах. «Поэтому врач может попросить гражданина прийти на повторное обследование еще раз через месяц»,— говорит он, напоминая, что дольше всего (в течение трех-четырех недель) в организме человека остаются следы употребления запрещенных каннабиноидов. Уровень CDT абсолютным индикатором заболевания не является, указывает замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского психоневрологического института имени Бехтерева Евгений Крупицкий: «Изменение уровня CDT может быть связано с некоторыми заболеваниями печени». Так как CDT-тест становится обязательным, цена медсправки наверняка вырастет на несколько тысяч рублей, добавляет знакомый с ситуацией источник “Ъ”. Это предполагает и Александр Ковтун.

«Ситуацию с наркоманами за рулем этот приказ не изменит,— считает адвокат движения "Свобода выбора" Сергей Радько.— Наркоманы со стажем наверняка уже состоят на учете, и справки они все равно не получат. Те же, кто употребляет периодически, может перед сдачей анализов какое-то время воздержаться от употребления, проверка не даст положительного результата. При этом совершенно ясно, что черный рынок тут же отреагирует на приказ массовым предложением по оказанию соответствующих услуг по чистым анализам».

Иван Буранов