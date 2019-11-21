Медведев: долги организаций ЖКХ достигли 175 млрд руб., надо решать проблему

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал решить проблему долгов по ЖКХ. Объем задолженности организаций жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) перед поставщиками ресурсов достиг 175 млрд руб.

«Есть еще одна системная проблема в отрасли. Это долги коммунальных организаций за топливно-энергетические ресурсы. Это по-прежнему очень большая сумма — свыше 175 млрд руб.»,— сказал господин Медведев на заседании правительства, основной из тем которого стала готовность ЖКХ и энергетического комплекса к отопительному сезону.

По словам господина Медведева, проблема носит системный характер, а общая задолженность сократилась по сравнению с прошлым годом незначительно.

Напомним, в сентябре правительство утвердило рост тарифов ЖКХ на 2020 год. Сильнее всего плата за ЖКХ увеличится в Чечне (на 6,5%), Кабардино-Балкарии (5,4%), Дагестане (5,2%). Позднее ФАС заявила об устранении лазеек, которые позволяли региональным властям бесконтрольно увеличивать тарифы выше установленных значений.

О двухэтапном росте цен в ЖКХ — в материале “Ъ” «Тарифная дискуссия закончилась ниже инфляции».