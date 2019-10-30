Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ на 2020 год

Правительство определило индексы повышения платы за ЖКХ в 2020 году в среднем по российским регионам. Изменение тарифов начнется со второго полугодия. В Москве размер оплаты вырастет на 5%, в Санкт-Петербурге — на 3,8%.

Самый высокий рост тарифов будет в следующих регионах:

Чеченская Республика — 6,5%;

Кабардино-Балкарская Республика — 5,4%;

Республика Дагестан — 5,2%;

Республика Ингушетия — 5,1%;

Республика Бурятия —5%;

Республика Саха (Якутия) — 5%;

Омская область — 5%.

Меньше всего плата за ЖКХ вырастет в Ненецком автономном округе (2,4%), Мурманской области (3%) и Пермском крае (3%).

Напомним, в 2019 году традиционная индексация тарифов ЖКХ была разбита на два этапа: 1,7% в январе и на 2,4% в июле в среднем по стране. В региональном разрезе повышение тарифов неоднородно: для каждого региона правительство отдельно устанавливает средние индексы платы.

О двухэтапном повышении тарифов читайте в материале “Ъ” «Тарифная дискуссия закончилась ниже инфляции».