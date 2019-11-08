Глава ФАС о тарифах ЖКХ: вакханалия 90-х закончилась

Ситуация с тарифами ЖКХ закончилась благодаря изменениям в законодательстве, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев на встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым. По его словам, были устранены «лазейки», которые позволяли властям в регионах бесконтрольно повышать тарифы выше установленных значений.

«Вакханалия 90-х и 2000-х годов — а только в прошлом году таких превышений было более 800 — она прекращена»,— сказал господин Артемьев (цитата по «РИА Новости»). Он также отметил, что в некоторых случаях повышать тарифы можно, но только если это одобрит правительство и ФАС.

Игорь Артемьев также выступил за то, чтобы не устанавливать каждый год новые тарифы, если речь идет о долгосрочных.

«Установив один раз индексацию по принципу "инфляция минус", утверждено вами, утверждено правительством РФ, тем самым реальная стоимость услуг ЖКХ будет снижаться в подавляющем большинстве, в 90% случаев»,— сказал господин Артемьев.

Напомним, ранее правительство утвердило рост тарифов ЖКХ на 2020 год. Сильнее всего плата за ЖКХ увеличится в Чечне (на 6,5%), Кабардино-Балкарии (5,4%), Дагестане (5,2%). Меньше всего вырастут тарифы в Ненецком автономном округе (2,4%), Мурманской области (3%) и Пермском крае (3%). В Москве размер оплаты увеличится на 5%, в Санкт-Петербурге — на 3,8%.

О двухэтапном повышении тарифов в 2019 году читайте в материале “Ъ” «Тарифная дискуссия закончилась ниже инфляции».