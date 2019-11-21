На Украину прибыли все возвращенные Россией корабли

Все задержанные Россией украинские корабли вернулись домой, сообщает «5 канал». Первый из них прибыл вчера в районе 15:00. Корабли зашли в гавань Очакова. Их встречали как военные, так и гражданские лица.

Первым прибыл катер «Никополь». После — «Бердянск» с пробоиной. Последним зашел буксир «Яны Капу». Все их тянули поисково-спасательные суда.

Как были задержаны украинские корабли Читать далее

25 ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских корабля с 24 членами экипажей. ФСБ утверждает, что они незаконно пересекли российскую границу.

“Ъ” писал, что российские власти приняли решение вернуть корабли до саммита в «нормандском формате», который запланирован на 9 декабря. При этом официально МИД России не связывал передачу кораблей с предстоящим саммитом в «нормандском формате».

О решении вернуть корабли — в публикации “Ъ” «Все вернем, а флот не опозорим».