Как были задержаны украинские корабли

23 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу» ВМС Украины вышли из Одессы в Мариуполь. На борту находились 24 военнослужащих ВМС Украины и двое сотрудников СБУ.

24 ноября в 16:40 буксир «Яны Капу» и судно обеспечения «Горловка» были замечены в 28–30 м от крымского мыса Меганом. Вечером того же дня они получили предупреждение о правилах пересечения российской границы. 25 ноября в 07:20 корабли, включая присоединившиеся к буксиру «Бердянск» и «Никополь», пересекли границу. От них потребовали покинуть территориальные воды России. В ответ украинцы расчехлили артиллерийские установки. Около 11:00 нарушители были заблокированы, попытались прорваться. В результате преследования российский пограничный сторожевой корабль (ПСКР) «Дон» дал предупредительный выстрел. После еще одного предупреждения с ПСКР «Изумруд» по «Бердянску» был произведен выстрел на поражение. Трое из семи членов экипажа получили ранения. В ночь на 26 ноября все украинские корабли были задержаны и доставлены в Керчь.

В России было возбуждено уголовное дело по факту пересечения госграницы. Моряки были арестованы судом. В свою очередь, СБУ возбудило дело по статье о развязывании и ведении агрессивной войны. Вечером 26 ноября 2018 года Верховная рада Украины утвердила введение военного положения на 30 суток в десяти областях Украины, граничащих с Россией, Молдавией, а также расположенных вдоль побережья Черного и Азовского морей.

25 июля 2019 года ВМС Украины задержали в порту Измаил российский танкер Neyma, якобы участвовавший в блокировании Керченского пролива. После допроса экипаж был отпущен.

7 сентября 2019 года после длительных переговоров состоялся обмен задержанными между Россией и Украиной. Все 24 члена экипажей украинских кораблей вернулись на родину. 17 ноября началась буксировка задержанных кораблей от Керченского морского вокзала в открытое море к месту передачи.