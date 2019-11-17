Украинские военные корабли покинули Керчь

В Керчи началась буксировка задержанных Россией в ноябре прошлого года украинских военных кораблей. Об этом “Ъ” сообщили очевидцы. Первым причал Керченского морвокзала покинул буксир «Яны Капу». Затем на буксир был взят один из катеров — «Бердянск». На его борту заделана пробоина, полученная им год назад. Позже причал покинул и второй катер — «Никополь». Операция проходит под контролем кораблей российских пограничников. Морвокзал оцеплен полицией. Ожидается, что два катера и буксир будут переданы Украине в нейтральных водах.

Украинские СМИ сообщали, что передача может состоятся у мыса Тарханкут. Источник “Ъ”, не называя точных координат, сказал, что скорее всего это произойдет ближе месту прошлогоднего инцидента — к Керченскому проливу. По его словам, сама передача будет или ночью, или утром. Это связано с тем, что вышедшие за катерами и буксиром украинские суда тихоходны. Собеседник “Ъ”, близкий к офису президента Украины, также сказал, что суда будут переданы ночью или утром.

Видеозапись прохода кораблей под арками Крымского моста опубликовал в YouTube телеканал «Звезда».

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что процесс возвращения задержанных Россией в Керченском кораблей находится на «завершающем этапе».

Напомним, два информированных источника “Ъ” сообщили, что Россия готова вернуть корабли до саммита в «нормандском формате», который запланирован на 9 декабря. Принципиальное решение уже принято и страны находятся на финальной стадии переговоров. При этом МИД России не связывает передачу Украине кораблей с предстоящим саммитом в «нормандском формате».

Подробности — в материале “Ъ” «Все вернем, а флот не опозорим».

Вадим Никифоров, Симферополь; Владимир Соловьев