Госдума настроит обратную связь

Как стало известно “Ъ”, в 2020 году Госдума изучит общественное мнение о своей деятельности и проанализирует «структуру общественного запроса» к депутатам. Это следует из плана экспертных работ на следующий год. Такие исследования бессмысленны, так как результат известен, считает политолог. В думском аппарате, напротив, утверждают, что заказываемые исследования полезны для фракций и комитетов.

Совет Госдумы утвердил программу научно-экспертной и исследовательской работы в Госдуме в 2020 году (имеется в распоряжении “Ъ”). Аппарат Думы с 2017 года ежегодно объявляет конкурсы на проведение экспертно-аналитических исследований для «повышения качества законопроектов» по заказу фракций, комитетов и руководителя аппарата.

Как указано в программе, в 2020 году руководство парламента намерено изучить общественное мнение о деятельности Госдумы, принятых законах и законопроектах, узнать «оценки представителей отдельных целевых групп и экспертного сообщества». Кроме того, планируется проанализировать «структуру общественного запроса» к органу по итогам следующего года. «Результаты исследования могут быть использованы как для коррекции публичного имиджа Госдумы, так и для выделения актуальных запросов и оценок»,— говорит политолог Виталий Иванов. По его словам, они могут представлять определенный интерес в контексте подготовки к выборам: под востребованные темы подбираются спикеры, они получают бонусы перед выдвижением.

Политолог Александр Пожалов считает, что этот запрос не связан с выборами депутатов Госдумы 2021 года, это регулярная практика нынешнего созыва. Он напомнил, что спикер Госдумы Вячеслав Володин в 2017 году заявил, что приоритеты депутатского законотворчества должны основываться на социологических запросах избирателей.

«Самые громкие законопроекты, как, например, об иностранных агентах, вряд ли вытекают из запросов общества, но некоторые инициативы вроде ограничений на хостелы могут от них отталкиваться»,— отмечает политолог Михаил Виноградов.

Политолог Екатерина Шульман считает, что результаты таких исследований прогнозируемы: «У Госдумы, как у коллегиального органа, всегда низкая популярность. Измерять индекс одобрения палаты как коллективного актора малоосмысленно, так как избиратели будут голосовать за конкретных кандидатов и партийные списки, а не за обобщенную Госдуму в целом».

План отражает приоритеты фракций и комитетов в следующем году, результаты исследований активно ими используются, говорит источник “Ъ” в думском аппарате.

Согласно заявкам фракций, «Единую Россию» интересует исследование о совершенствовании законодательства в сфере малого и среднего предпринимательства, КПРФ — зарубежный опыт работы органов местного самоуправления, ЛДПР — мониторинг оказания государственной поддержки гражданам старшего поколения.

Комитет по делам СНГ предлагает проанализировать влияние законодательства в сфере гражданства и миграции в странах СНГ, Балтии и Грузии на положение российских соотечественников. Комитет по международным делам запросил анализ перспектив активизации «международных парламентских движений за международную безопасность», комитет по информационной политике — анализ мирового опыта правового регулирования вопросов определения юрисдикции в интернете. Комитет по безопасности планирует совершенствовать регулирование оборота гражданского оружия, комитет по развитию гражданского общества — функционирование госинститутов защиты прав человека. Комитет по туризму интересует развитие курортной инфраструктуры в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

По словам источника “Ъ” в аппарате Госдумы, на эти цели в бюджете 2020 года предусмотрено 350 млн руб.

Мария Макутина