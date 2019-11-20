Садовничий уверен, что победил бы на выборах ректора МГУ

Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий прокомментировал открытое письмо студентов, выпускников и сотрудников вуза, которые потребовали вернуть выборность руководства вуза. Господин Садовничий заявил, что не может нарушить закон, а на выборах победа все равно досталась бы ему.

«Я был избран ректором на альтернативной основе и четыре раза избирался по тысяче человек тайным голосованием. Затем был принят закон в стране, и уже в сотне университетов назначаются ректоры. Что прикажешь — не подчиняться закону? Хотите, я сейчас могу собрать совет, проголосовать — будет единогласно. Только вопрос: я же не могу закон нарушить»,— сказал Виктор Садовничий «Интерфаксу».

Господин Садовничий заявил, что не знаком с самим письмом, но подчеркнул, что МГУ «первым в современной России добился автономии».

Ректору МГУ Виктору Садовничему 80 лет, он возглавляет университет с 1992 года. Его полномочия уже дважды продлевались (в 2009 и 2014 годах).

Напомним, 20 ноября Госдума одобрила поправку, которая позволит президенту продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ неограниченное число раз. Сейчас он может продлить их два раза на пять лет. Инициативная группа МГУ ранее опубликовала открытое письмо, в котором обвинила нынешнего ректора Виктора Садовничего в ликвидации автономии университета «в обмен на продление полномочий еще на два срока». Авторы письма также пожаловались на то, что руководство вуза отменило выборность деканов и сосредоточило все финансовые потоки в своих руках.

О продлении полномочий глав МГУ и СПбГУ читайте в материале “Ъ” «Ректоры идут на пожизненное».