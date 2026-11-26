— И конечно же, я не могу не поздравить с успехом вашего недавнего визита в Китай и участия в саммите, который проходил в городе Шэньчжэнь,— наконец произнес Касым-Жомарт Токаев то, чего от него ждали.— Конечно же, это заседание «тройки». Я смотрел и радовался за Россию, которая именно в этот, очень сложный период развития истории, когда геополитика, как говорится, пустилась в пляс, то есть является абсолютно нестабильной, Россия вышла на передний план, на первый план в качестве великой державы!