Головокружение от Токаева
Что на этот раз услышал о себе президент России от президента Казахстана
Поздно вечером 25 ноября президент России Владимир Путин принял в Кремле президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который наговорил ему про вверенную Владимиру Путину страну и про самого Владимира Путина столько и такого, что специальному корреспонденту “Ъ” Андрею Колесникову просто не с чем это сравнить. А ему есть с чем сравнивать.
Приезд Касым-Жомарта Токаева в Москву стал, можно сказать, неожиданностью, по крайней мере для журналистов. К тому же встреча состоялась поздно вечером, после судьбоносных переговоров с султаном Брунея. Двух судьбоносных переговоров в один день могло показаться даже многовато, если не вспоминать, конечно, бесконечную цепь двусторонок хотя бы на саммите «Россия — Африка» или вот на саммите АТЭС… А как такое забудешь…
— В этот раз,— сказал президент России президенту Казахстана,— вы согласились приехать к нам в качестве главного гостя на конференцию, организуемую Сбербанком, в области развития искусственного интеллекта…
Так вот почему господин Токаев здесь. Он приехал на конференцию «Сбера»… И даже скорее по приглашению Германа Грефа, а не только Владимира Путина.
Герман Греф, по информации “Ъ”, может время от времени и сам сорваться в Астану, чтобы проконсультировать президента Казахстана по своим профильным вопросам. А его профиль сейчас — это не то чтобы эквайринг. Это прежде всего генеративный искусственный интеллект.
— Знаю,— сказал Владимир Путин коллеге,— что вы много внимания уделяете развитию информационных технологий в Казахстане.
— Я помню,— кивнул президент Казахстана,— первый форум мы проводили в режиме онлайн в условиях ковида в 2020 году… Вы тогда выступили очень ярко и говорили о том, что не пройдет и трех-четырех лет, а тема искусственного интеллекта, цифровизации выйдет на первый план. Так оно и случилось сейчас.
Странно: в 2020 году президент Казахстана приглашал президента России в Астану, но визит ведь так и не состоялся.
— Все говорят о высоких технологиях, об искусственном интеллекте, о том, как он поведет себя в будущем... Кое-что было сделано, согласно рейтингу Организации объединенных наций по так называемому e-government, то есть электронному правительству, и развитию человеческого капитала мы вышли на 16-е место в мире, переместились с 24-го места…. – продолжал господин Токаев.— Но это, конечно же, не повод для самоуспокоения, для шапкозакидательства или, как говорил Сталин, для головокружения от успехов.
Ого, цитировать Иосифа Сталина можно уже вслух на таких встречах. И, может быть, уже даже нужно.
— Впереди очень много работы («За работу, товарищи!»— Н.Х.), и поэтому в какой-то мере мы пришли на этот форум для того, чтобы узнать и поучиться тому, что сделано в России, а сделано немало, я вам скажу!
Он хотел рассказать россиянам, что россиянами сделано. Что ж, интересно было послушать.
— Мы наблюдаем за деятельностью Сбербанка в лице Германа Грефа,— сообщил Касым-Жомарт Токаев.— Что касается особенно построения, развития кибербезопасности, тут очень много сделано!
И это чистая правда. Спросите хотя бы одного заместителя Германа Грефа, то есть Станислава Кузнецова, и вы, если вам повезет, узнаете много нового, в том числе и про себя.
— И мы бы хотели послушать и посмотреть… Завтра будут стенды… — господин Токаев стремился и на выставку, которая традиционно бывает осмотрена до начала конференции.— Со мной находится большая делегация, которая представляет все сферы бизнеса там, где внедряется искусственный интеллект и цифровизация.
Что ж, выставка готова. Последние штрихи наносятся в ночь с 25 на 26 ноября.
— И конечно же, я не могу не поздравить с успехом вашего недавнего визита в Китай и участия в саммите, который проходил в городе Шэньчжэнь,— наконец произнес Касым-Жомарт Токаев то, чего от него ждали.— Конечно же, это заседание «тройки». Я смотрел и радовался за Россию, которая именно в этот, очень сложный период развития истории, когда геополитика, как говорится, пустилась в пляс, то есть является абсолютно нестабильной, Россия вышла на передний план, на первый план в качестве великой державы!
Ничего себе высказался президент Казахстана. Отлито в цементе, если быть точным.
И это была первая такая оценка со стороны лидера другого государства.
Даже султан Брунея не отважился.
— И конечно же, это огромная заслуга президента России в вашем лице, Владимир Владимирович. Я этому обстоятельству искренне рад! – добавил президент Казахстана.— Россия – великая держава! Была принята декларация, абсолютно оптимальная по своему содержанию (И ее читал.– А.К.) и, конечно же, значению, потому что большего ожидать в этом современном мире было бы нереалистично, но декларация… Я так понимаю, вы сами приняли участие в ее разработке, потому что стилистика и содержание была мне знакома… Вы часто говорили о тех моментах, которые вошли в качестве основных пунктов этого документа… Это, конечно же, достаточно большое достижение и российской дипломатии и, конечно же, великого Российского государства.
Касым-Жомарт Токаев на этот раз был просто великодушен и даже щедр на определения, акценты, точки и восклицательные знаки прежде всего.
В отличие от прошлой двусторонней встречи, в июле этого года в Омске.
Не просто исправился.
Тронул.