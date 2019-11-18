Группа студентов и сотрудников МГУ требует вернуть выборы ректора

Выпускники, студенты и сотрудники МГУ выступили с призывом вернуть выборность ректора вуза. Авторы петиции обвиняют нынешнего ректора Виктора Садовничего в том, что в 2009 году он ликвидировал автономию МГУ «в обмен на продление полномочий еще на два срока». Подписанты документа (к моменту публикации — 53 человека) выступают против предлагаемых депутатами Госдумы поправок, в случае принятия которых господин Садовничий сможет оставаться ректором.

Напомним, к одному из законопроектов, который готовятся рассмотреть во втором чтении в Госдуме, поступила поправка, который снимает ограничение на продление полномочий ректоров МГУ и СПбГУ. На данный момент предельный возраст службы на этих должностях составляет 65 лет, однако президент может продлять срок работы ректоров два раза по 5 лет. У господина Садовничего в этом году истекает вторая пятилетка. Он возглавляет МГУ с 1992 года. Авторами поправок выступили: вице-спикеры Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») и Иван Мельников (КПРФ), лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, глава комитет по образованию Вячеслав Никонов (ЕР).

В своем письме студенты МГУ также жалуются на то, что руководству вуза отменило выборность деканов и сосредоточило все финансовые потоки в своих руках. Отдельной критике подвергается сотрудничество с силовыми структурами. «"Силовики" открывают дверь в кабинет назначаемому «силовиками» ректору ногой. Год за годом студенты, выпускники, аспиранты и преподаватели МГУ становятся фигурантами абсурдных уголовных дел, сюжет которых не пришел бы в голову Францу Кафке. Система тотального контроля, поощрения стукачества и всеобщего подозрения убивают творческую атмосферу для научных исследований»,— говорится в петиции.

Подписанты письма требуют внести поправки в закон «О Московском государственном университете»: вернуть выборность ректора коллективом МГУ, закрепить право самостоятельно утверждать Устав МГУ, создать нормальные условия для обучения и научных исследований. На момент публикации под письмом подписались 53 человека. Петиция распространяется в том числе через соцсети «Инициативной группы МГУ», неформального объединения студентов университета, созданном для защиты своих прав.

О том, почему у Виктора Садовничего может появиться законная возможность остаться во главе МГУ, читайте в публикации “Ъ” «Ректоры идут на пожизненное».