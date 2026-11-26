Кушнер раскрыл сроки крупнейшего обмена пленными между Россией и Украиной
Россия и Украина проведут масштабный обмен военнопленными до конца 2026 года, сообщил спецпосланник президента США Джаред Кушнер. Он добавил, что обмен станет крупнейшим с начала конфликта, и тысячи людей смогут вернуться домой.
«Цель трехсторонней встречи (в Абу-Даби,— "Ъ") заключалась в первую очередь в том, чтобы выяснить, удастся ли нам организовать масштабный обмен военнопленными в гуманитарных целях, который состоится совсем скоро, перед праздниками»,— сказал Джаред Кушнер в подкасте гендиректора медиаконцерна Axel Springer Матиаса Дёпфнера.
Переговоры делегаций России и Украины при посредничестве США прошли в Абу-Даби 10 и 11 ноября. 23 ноября власти России сообщали, что переговоры возобновятся в скором времени.