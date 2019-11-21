Юрий Чайка пошел в бизнес

Как стало известно “Ъ”, генпрокурор России Юрий Чайка будет регулярно проводить личные приемы предпринимателей в регионах. Ближайшая встреча пройдет в Екатеринбурге и станет дополнением к прямой линии для бизнесменов, на которую за три года поступило уже почти 3,5 тыс. обращений и жалоб.

В Генпрокуратуре “Ъ” сообщили, что новый формат в виде общения с предпринимателями на личном приеме был успешно опробован Юрием Чайкой на Восточном экономическом форуме, который прошел во Владивостоке в сентябре этого года. Никаких рамок и ограничений при организации той встречи не было, а потому вопросы, жалобы и обращения к генпрокурору касались проблем самого разного масштаба и значения. В частности, предприниматели выражали недовольство действиями таможни в морском порту Владивостока, обсуждали параметры формирования нормативов твердых коммунальных отходов (ТКО) и высказывали свое отношение к уголовным преследованиям бизнесменов по ст. 210 УК (организация преступного сообщества и участие в нем). Расследования по ним Юрий Чайка взял на контроль, а региональная прокуратура внесла представление в правительство и обратила внимание губернатора на проблемы с ТКО.

В надзорном ведомстве отмечают, что подобные выездные приемы предпринимателей должны стать важным дополнением к открытой три года назад прямой линии.

Все обращения, которые поступают на нее, сразу переправляются в профильное управление центрального аппарата Генпрокуратуры и докладываются генпрокурору. Как заявили “Ъ” представители прокуратуры, линия оказалась востребована не только у бизнесменов, но и в самом надзорном ведомстве, которое получило возможность делать свои независимые аналитические выкладки по характеру проблем предпринимателей с разбивкой по регионам. На линию поступило уже около 3,4 тыс. обращений, преимущественно от бизнесменов из Москвы, Подмосковья и Краснодарского края. Многие из жалоб связаны с различными неправомерными действиями с имуществом коммерсантов. «Доводы 899 сообщений нашли свое подтверждение»,— пояснили в Генпрокуратуре. Надо отметить, что от уральских бизнесменов на линию поступило 330 сообщений, что в целом, как считают в надзорном ведомстве, «свидетельствует об удовлетворительном состоянии инвестиционного климата в этом макрорегионе».

Однако именно в Екатеринбурге 22 ноября Юрий Чайка проведет выездной личный прием бизнесменов. Как полагают сами организаторы, на встрече ожидается много вопросов о плановых и внеплановых проверках бизнеса. При этом в Генпрокуратуре отмечают, что ведомством по поручению президента разработан и уже запущен «зеркальный единый реестр проверок». Этот ресурс полностью копирует информацию ЕРП (куда заносятся данные обо всех плановых и внеплановых проверках со стороны контролирующих органов), но предоставляет возможность обратной связи непосредственно с прокуратурой. Тем не менее непосредственное общение с гражданами остается у прокуроров в приоритете. После встречи Юрия Чайки с бизнесменами в Екатеринбурге в первой половине 2020 года такое мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге, а во второй — во Владивостоке и Саратове.

Представители «Опоры России», объединяющей более 450 тыс. предпринимателей, заявили “Ъ”, что довольны сотрудничеством с Юрием Чайкой. «Помимо других проблем мы будем поднимать вопрос о возможности замены административного штрафа предупреждением за впервые совершенный предпринимателем административный проступок, выявленный не только по итогам контрольного мероприятия, но и по результатам административного расследования»,— пояснил “Ъ” президент «Опоры России» Александр Калинин. По его словам, благодаря особому контролю прокуратуры существенно улучшилась ситуация с расчетами по государственным и муниципальным контрактам, а давление со стороны проверяющих организаций снижается. Господин Калинин пояснил, что также будет обсуждаться возможность личного диалога предпринимателей с генпрокурором в Крыму еще до конца этого года.

Сергей Сергеев