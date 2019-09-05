Предприниматели защищаются от давления жалобами

Давление на бизнес в России продолжается. Об этом заявил генпрокурор Юрий Чайка на Восточном экономическом форуме. Он сообщил, что прокуроры ежегодно рассматривают миллионы жалоб. Значительная их часть поступает от предпринимателей.

Чайка отметил, что каждая вторая жалоба бизнеса удовлетворяется: «Органы прокуратуры ежегодно рассматривают более 6 млн обращений граждан. Среди них большое количество жалоб от предпринимателей. Я хочу заметить, что, как правило, удовлетворяется примерно 23-24% жалоб по России. Что касается жалоб предпринимателей, то в среднем удовлетворяется каждая вторая, а в некоторых регионах до 70%. Я думаю, что можно рассматривать этот вопрос в двух плоскостях. Во-первых, по-прежнему идет давление на бизнес — предприниматели вынуждены обращаться в органы прокуратуры. Во-вторых, мы говорим об эффективности правозащитной функции прокуратуры, потому что практически каждая вторая жалоба у нас удовлетворяется, восстанавливаются нарушенные права предпринимателей без всяких судебных процедур, и это делается бесплатно».

Скорее всего, так много жалоб возникает из-за проверок других регуляторов: прокуратура обычно относится к ним формально. Об этом рассказала член Комитета гражданских инициатив Яна Яковлева: «Скорее всего, речь идет не об уголовном преследовании, а о проверках. Огромное количество нарушений у этих проверок, огромное количество внеплановых проверок, хотя про них говорят уже, мне кажется, последние 10 лет. Прокуратура в этом смысле исполняет правозащитную роль, как сказал Чайка.

Но у меня тогда вопрос: 6 млн дел ежегодно — можно же было из всех этих случаев сделать какие-то выводы?

Всю систему проверок поменять, потому что из одной жалобы можно раскрутить целую историю: что за чиновники, на каком основании, почему они приходили в эту компанию, как проходила эта проверка. Получается какая-то странная работа».

Юрий Чайка также пообщался с предпринимателями из «Опоры России» на Восточном экономическом форуме. После этого генпрокурор пообещал встречаться с бизнесом раз в один-два месяца.

Сергей Гусев