Жалобную книгу вынесли на свет

К борьбе с административным давлением на бизнес подключили цифровые решения — вчера Агентство стратегических инициатив (АСИ) и бизнес-объединения запустили онлайн-платформу для оперативного обращения предпринимателей в центральные аппараты МВД и СК, Генпрокуратуру и ФСБ. Предполагается, что публичные претензии к силовикам на федеральном уровне решат проблему регионального произвола и дадут центру информацию о давлении на бизнес на местах.

АСИ и четыре деловых объединения — РСПП, ТПП, «Деловая Россия» и «Опора России» — запустили вчера цифровую платформу (забизнес.рф) для работы с жалобами предпринимателей на нарушения их прав правоохранительными органами. Поручение о ее разработке до 15 декабря дал президент Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию еще 27 февраля. Сам он предлагал формат, при котором предприниматели смогли бы «не только сделать публичной информацию о давлении на бизнес, но и разобраться по существу».

Платформа позволяет направлять обращения напрямую в МВД, Следственный комитет, Генпрокуратуру и ФСБ, а также в деловые объединения и бизнес-омбудсмену для получения независимой и оперативной оценки (срок до 30 суток, но может быть продлен). За ходом рассмотрения обращения можно будет следить в личном кабинете, там же будут публиковаться ответы правоохранительных органов и позиции бизнес-омбудсмена и деловых объединений. При этом предприниматели могут не согласиться и с заключением ведомства — в этом случае модераторы совместно с Генпрокуратурой могут провести экспертизу или помочь обратиться в суд.

Жалобы будут рассматриваться не на местном уровне, а центральными аппаратами ведомств. «Мы исключаем случаи, когда предприниматель жалуется на какое-то территориальное подразделение, и оно же ему и отвечает»,— пояснила гендиректор АСИ Светлана Чупшева. Как рассказал глава Минэкономики Максим Орешкин, сейчас информация о нарушениях зачастую не доходит до центральных аппаратов, а остается на региональном уровне. «На местах из-за этого сложился теневой рынок услуг, в который вовлечены многие представители правоохранительных органов»,— согласился помощник президента Андрей Белоусов (входит в наблюдательный совет платформы). В АСИ рассчитывают, что новый механизм обеспечит центр аналитикой по регионам и по «ключевым точкам» проблем бизнеса. Подъем же рассмотрения жалоб на федеральный уровень и публичность процесса воспринимаются и бизнесом, и властью как борьба с местничеством и инструмент восстановления делового климата.

До сих пор при конфликтах с силовиками в регионах бизнес мог обратиться в аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова. С начала работы бизнес-омбудсмена в 2012 году по октябрь 2019 года представители бизнеса направили в аппарат порядка 9,3 тыс. обращений. Глава Ассоциации защиты бизнеса и помощник бизнес-омбудсмена Александр Хуруджи отмечает, что запуск платформы увеличит число обращений к омбудсмену, только уже в цифровом формате. После запуска на платформе зарегистрировались более 200 пользователей, подано уже 23 заявки. Впрочем, массовым инструментом для разбирательств с силовиками платформа, вероятно, не станет — ее инициаторы сами признают, что подключение федеральных ведомств может стать источником дополнительной нагрузки на бизнес. Публичная жалоба «на самый верх» в этом ключе — «инструмент последней надежды»; впрочем, это же, вероятно, послужит концентрации на платформе наиболее резонансных дел. Главе РСПП Александру Шохину, по его словам, «не хотелось бы, чтобы предприниматели разочаровались»,— он пообещал, что бизнес-объединения будут «сопровождать» дела предпринимателей при необходимости.

Диана Галиева