Титов попросил пересмотреть дело бизнесмена из «лондонского списка» Каковкина

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов в письме заместителю генпрокурора Леониду Коржинеку попросил дополнительно рассмотреть аргументы защиты бизнесмена из «лондонского списка» Андрея Каковкина и пересмотреть позицию гособвинения на апелляции, сообщает РБК.

Директора ООО «Торговый дом "Гриф"» Андрея Каковкина приговорили к трем годам колонии общего режима по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело возбудили в 2016 году, тогда бизнесмен скрылся от следствия за границей. В феврале 2018 года он первым из фигурантов «лондонского списка Титова» вернулся в Россию. В конце августа стало известно, что следствие прекратило уголовное преследование, однако уже в следующем месяце оно было возобновлено. Еще в феврале прошлого года омбудсмен говорил о том, что деньги, в хищении которых обвиняют Андрея Каковкина, он взял взаймы, но не смог вернуть их добровольно: счета арестовали в тот день, когда на него подали заявление.

В письме господину Коржинеку Борис Титов подчеркнул, что вину подсудимого признали на основании показателей представителя потерпевшего и свидетелей. Однако представитель потерпевшего (ООО «МКТ») в суде заявила, что не знает, кем и как были похищены деньги компании, а большинство свидетелей не считали, что он хотел похитить деньги. Омбудсмен отметил, что Андрей Каковкин добросовестно выполнял все процессуальные обязанности, не был ранее судим, у него двое маленьких детей, характеристики положительные. Приговор господин Титов посчитал «чрезмерно суровым».

Подробнее о приговоре бизнесмену — в публикации “Ъ FM” «Возвращение на родину обернулось сроком».