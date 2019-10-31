Ростовского бизнесмена из «списка Титова» приговорили к трем годам колонии

Кировский районный Ростова-на-Дону признал фигуранта «лондонского списка Титова», директора ООО «Торговый дом "Гриф"» Андрея Каковкина виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба суда. Его приговорили к трем годам колонии общего режима.

Суд установил, что господин Каковкин 11 августа 2015 года похитил 10 млн руб., принадлежащие ООО МКТ.

Как ранее сообщал «Ъ-Юг», уголовное дело в отношении ростовского предпринимателя Андрея Каковкина возбудили в 2016 году. Он скрылся от следствия за границей, однако в феврале 2018 года первым из фигурантов «лондонского списка Титова» вернулся в Россию. В конце августа стало известно, что следственное управление УМВД России по Ростову прекратило в его отношении уголовное преследование. Однако в сентябре Борис Титов сообщил, что преследование возобновили по неизвестной ему причине.

Дарья Голякова, Ростов-на-Дону