Возвращение на родину обернулось сроком

Предпринимателя из «списка Титова» приговорили к трем годам колонии. Андрей Каковкин был первым, кого бизнес-омбудсмен Борис Титов уговорил вернуться в Россию. Здесь его обвиняли в хищении 10 млн руб. В августе 2018 года полиция закрыла дело предпринимателя, но уже через месяц Генпрокуратура его возобновила. Всего в «списке Титова» порядка 40 человек. Борис Титов передавал их имена Владимиру Путину. Это должно было им помочь беспрепятственно въехать в Россию. Как приговор Андрею Каковкину повлияет на других фигурантов списка? Разбирался Владислав Викторов.

До своего отъезда за границу Андрей Каковкин возглавлял несколько компаний. По данным СМИ, все началось с того, что он решил продать одну из фирм. Бизнесмен нашел покупателя. Но когда права на компанию уже были переоформлены, выяснилось, что банк, через который проводилась сделка, об этом не знает. И когда Каковкин поручил перевести 10 млн руб. на счет другой своей фирмы, организация заморозила операцию и обратилась в полицию.

Сам Каковкин утверждал, что стал жертвой кредиторов. Но убедить в этом суд защита не смогла, и его приговорили к трем годам колонии. Представитель Бориса Титова, адвокат Дмитрий Григориади назвал этот приговор слишком жестким: «Обвинение строилось вокруг займа между коммерческими субъектами. Это обычный гражданский спор. Причем деньги были возвращены потерпевшим, которые в суд не явились. Те свидетели обвинения, которые были на суде, высказывались в пользу обвиняемого. Сам факт трансформации гражданских отношений, которые должны рассматриваться в гражданских судах, в “уголовку” вызывает очень много вопросов. Мы будем готовиться к апелляции».

Господин Григориади добавляет, что подобных дел, которые из гражданских процессов переходят в плоскость уголовного права, в России становится все больше. И, возможно, эта история не была бы столь примечательной, если бы не факт, что Андрей Каковкин — один из фигурантов «списка Титова». Согласившись вернуться в Россию он, как и другие участники, рассчитывал начать жизнь с нуля, оставив все проблемы с властями в прошлом.

Казалось, при поддержке бизнес-омбудсмена сделать это будет проще. Однако «список Титова» изначально не подразумевал никаких гарантий и предприниматели об этом знали, говорит глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи: «Мы не раз повторяли, что попадание в “список Титова” — это не индульгенция, а возможность избежать ареста при возвращении на родину. В этом случае не было ареста. Я уверен, что фактор того, что второй участник этого дела длительное время провел в следственном изоляторе, не будет довлеть над судом. Вполне возможно, судьи побоялись выносить оправдательный приговор».

Впрочем, и в Кремле с самого начала не давали никаких конкретных гарантий бизнесменам. Еще в 2018 году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что обещать неприкосновенность бизнесу — это не прерогатива главы государства. К тому же все фигуранты списка находились в Лондоне, а там, по словам Пескова, «живет много людей, которые не в ладах с законом в России». Тем не менее восемь человек все же рискнули и вернулись.

Некоторые избежали наказания, кто-то получил условные сроки.

А предприниматель Сергей Капчук был амнистирован. И по его словам приговор фигуранту «списка Титова» действительно может заставить остальных бизнесменов отложить свое возвращение: «Что касается всего списка, то в основном это решение, скорее, политическое и очень часто находится вне пределов правовой плоскости — как в одну, так и в другую сторону бывает крен.

Кто чувствует свою невиновность и готов к борьбе и понимает, что победа не будет легкой, он здесь получит поддержку близ Титова и всей его команды.

Что касается системы, далеко не всегда она управляется прямыми командами, и способна поглощать самые здравые инициативы».

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Тем не менее приговор фигуранту из «списка Титова» может стать еще одним напоминанием для бизнеса, что не стоит торопиться с доверием к властям. Это уже показала история другого предпринимателя Валерия Израйлита — тот решил воспользоваться законом об амнистии капиталов, и несмотря на обещания самого Владимира Путина, получил лишь обвинения в мошенничестве и отмывании почти 100 млн руб.

Ранее Генпрокуратура предложила внести поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, по которым фигуранты экономических преступлений смогут вернуться в Россию на особых условиях. Они должны будут дать показания в обмен на гарантию мягкой меры пресечения на период следствия. Как отмечали представители Бориса Титова, норма не освободит от ответственности, но в то же время так будет проще установить истину в каждом конкретном деле.