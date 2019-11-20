РБК: Кремль не будет увеличивать долю одномандатников в Госдуме

Администрация президента не планирует увеличивать число одномандатников и снижать число депутатов по спискам на выборах в Госдуму, сообщил РБК со ссылкой на источники. Пропорция останется прежней — 50% одномандатников и 50% списочников.

О планах по пересмотру долей летом рассказал Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, рассматривался вариант об изменении пропорции на 75%/25% в пользу одномандатников. Источники РБК утверждали, что такой вариант могли обсудить в случае, если бы «Единая Россия» набрала на выборах в региональные парламенты в среднем менее 40%. Итоговый результат составил 68%.

При увеличении доли одномандатников до 75% возросло бы количество протестных округов, а требуемое количество подписей для регистрации было бы снижено. Это могло бы привести к регистрации внесистемных кандидатов, считают эксперты Института социально-экономических и политических исследований.

Подробнее о прогнозах Института при изменении пропорций на выборах в Госдуму читайте в материале “Ъ” «Либералам поможет пропорция».