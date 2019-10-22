Либералам поможет пропорция

Фонд ИСЭПИ подготовил доклад, в котором спрогнозированы последствия изменения пропорции на выборах в Госдуму в пользу увеличения доли одномандатников до 75%. Согласно докладу, такой шаг может увеличить количество протестных одномандатных округов и снизить количество подписей, требуемых для регистрации, что облегчит процедуру выдвижения внесистемных кандидатов. Опрошенные “Ъ” эксперты считают, что в случае изменения пропорций выборы в одномандатных округах станут приоритетом для оппозиции.

Институт социально-экономических и политических исследования (ИСЭПИ) подготовил доклад, посвященный возможной смене пропорции на выборах в Госдуму. Сейчас по закону 225 депутатов нижней палаты парламента избираются по партийным спискам, а 225 — по мажоритарным округам. Еще летом СМИ писали о том, что такое положение дел может измениться. Эксперты ИСЭПИ смоделировали изменения, которые претерпит политическая система, если доля одномандатников будет увеличена до 75%. Из доклада следует, что если Кремль пойдет на такие меры, это может помочь представителям оппозиции. При пропорции 25 к 75 одномандатных округов станет 337, а их средний размер сократится примерно с 500 тыс. до 327 тыс. избирателей.

Это означает, что для самовыдвижения и выдвижения от партий, не имеющих возможности выдвигать кандидатов без сбора подписей, автографов понадобится меньше, чем сейчас: требуемое количество снизится примерно с 15 тыс. до 9,6 тыс.

На данный момент для либеральной оппозиции наиболее идеологически привлекательной партией с парламентской льготой является «Яблоко», но в случае изменения пропорции оппозиционеры смогут себе позволить и самовыдвижение. Увеличится и число протестных округов: по подсчетам экспертов, из 112 дополнительных округов 61 придется на регионы, которые относятся «к устойчиво протестной или высококонкурентной зоне для "Единой России"».

Всего неблагоприятных для ЕР округов станет 185.

К самым сложным для ЕР территориям в ИСЭПИ отнесли Москву (+7 округов), Санкт-Петербург (+4 округа), Новосибирскую область (+3 округа), Иркутскую область (+2 округа), Алтайский край (+2 округа), Омскую область (+2 округа), Приморский край (+1 округ), Архангельскую область (+1 округ), Владимирскую область (+1 округ), Ульяновскую область (+1 округ), Хабаровский край (+1 округ), республики Марий Эл (+1 округ) и Коми (+1 округ), а также Забайкальский край и Сахалинскую область (без изменений). Эксперты напоминают, что к выборам 2016 года использовалась «смешанная нарезка», когда сельские регионы объединялись с городскими территориями. Тогда это помогло «разбавить» оппозиционность городских округов и создало проблемы для кандидатов без административного ресурса. Предварительный анализ ИСЭПИ показывает, что при смене пропорции в большинстве крупных регионов от такой схемы придется отказаться.

В перспективе новая схема формирования Госдумы, по прогнозам ИСЭПИ, могла бы привести к формированию трех крупных парламентских партий и нескольких «партий мажоритариев», чье представительство будет сформировано только за счет округов. При этом формальное представительство партий будет шире за счет локальных успехов самовыдвиженцев и кандидатов малых партий.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов полагает, что сейчас трудно определить, кому пошла бы на пользу новая пропорция, из-за большого количество переменных: например, общественных настроений, рейтинга ЕР, степени политизации, способности власти мобилизовать лояльных избирателей и масштаба недопуска кандидатов. Глава ИСЭПИ Дмитрий Бадовский отмечает, что исследование является «стартовым анализом»: многое будет зависеть от конфигурации в конкретных регионах ближе к выборам.

По информации “Ъ”, решение об изменении пропорции может быть принято уже к съезду «Единой России»; при этом ряд источников “Ъ” отмечают, что у идеи оставить пропорцию в нынешнем виде сторонников все больше.

Андрей Винокуров, Ангелина Галанина