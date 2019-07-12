Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером

Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Помощники и советники президента думают над изменением избирательного законодательства к 2021 году, чтобы сохранить контроль над обновленной Госдумой.

Кремль рассматривает сценарий, при котором конституционные полномочия премьер-министра будут расширены в ущерб президентским. Для этого требуется одобрение Госдумы, отмечает Bloomberg, и пригодилось бы большинство «Единой России» в парламенте после выборов 2021 года. Однако, добавляет издание, с этим есть сложности: на фоне падения рейтингов кандидаты «Единой России» не получают должной поддержки избирателей.

Кремль задумался о таком изменении избирательного законодательства, при котором единороссы могли бы участвовать в выборах 2021 года как формально независимые одномандатники. По информации Bloomberg, долю депутатов по партийным спискам сократят с 50% до 25% (112 человек), остальные 75% будут избирать по округам — как номинально независимых. Один из источников отмечает, что с помощью этих мер на фоне падения рейтингов «Единой России» Владимир Путин сможет «получить полный контроль над новым парламентом» за три года до истечения президентских полномочий.

Два источника, близких к Кремлю, и высокопоставленный член «Единой России» подтвердили Bloomberg, что потенциально такой сценарий позволит господину Путину остаться у власти после 2024 года,— вся полнота власти будет у него как у «председателя правящей партии и премьер-министра с расширенными конституционными полномочиями в ущерб президентским».