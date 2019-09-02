РБК: Кремль может увеличить долю одномондатников в Госдуме при низких результатах ЕР

В Кремле намерены обсудить вопрос увеличения доли депутатов-одномандатников в следующем созыве Госдумы, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента. Такая идея будет обсуждаться, если «Единая Россия» (ЕР) в региональных кампаниях 2019 года получит в среднем менее 40% голосов.

Сейчас 50% депутатов избираются по спискам, 50% — по округам. Предполагается, что одномандатников станет 75%. По данным издания, главной причиной стало желание получить провластное большинство на выборах в Госдуму — не менее 226 голосов. Задача-максимум — конституционное большинство в 300 депутатов.

Сейчас у «Единой России» снижается рейтинг. По данным ВЦИОМа на конец августа, он составляет около 33%. В связи с этим есть опасения, что партия не получит большинство кресел в парламенте. При этом, как отметил один из собеседников РБК, «в округах более эффективно работает административный ресурс».

Ранее Bloomberg со ссылкой на свои источники также писал о возможном перераспределении кресел в пользу большего количества одномандатников. По данным издания, обсуждается сценарий, при котором Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер-министр с «расширенными конституционными полномочиями».

Об оценке избирательной кампании-2019 движением в защиту прав избирателей «Голос» читайте в материале “Ъ”.