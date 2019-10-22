Молоко пойдет на заменители

Нехватка качественного молока подтолкнула британский холдинг United Green Group (UGG), который планирует вложить 10 млрд руб. в завод детских смесей совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), наладить свое производство сырья. В строительство фермы на 5 тыс. голов UGG может вложить еще 5 млрд руб. Хотя проект поможет снизить зависимость от колебаний цен на молоко, он не гарантирует получения сырья нужного качества.

Британская UG Nutrition Ltd. в сентябре учредила в Псковской области ООО «Агро Фарм Ю Джи», следует из ЕГРЮЛ. Основные виды деятельности новой компании — разведение молочного скота и производство сырого молока. По данным британского реестра, UG Nutrition владеет Альбрехт Фришеншлагер, директор по инвестициям UGG. UGG управляет проектами в энергетике, автопроме, торговле, недвижимости, продуктах. Холдинг контролируется акционерами с Ближнего Востока, знает источник “Ъ”. В России UGG совместно с РФПИ планирует вложить до 10 млрд в руб. в строительство первого в стране производства заменителей грудного молока. Планируемая мощность предприятия, которое может разместиться в Подмосковье,— 15 тыс. тонн продукции в год. В UGG на вопросы “Ъ” не ответили, в РФПИ отказались от комментариев.

Гендиректор «Агро Фарм Ю Джи» Филип Уэй ранее работал в российских офисах американской Kraft Foods (сегодня — Kraft Heinz Company), норвежской кондитерской компании Orkla и пр. Топ-менеджер пояснил “Ъ”, что «Агро Фарм Ю Джи» планирует создание молочной фермы на 5 тыс. голов на площади около 10 тыс. га. Это проект UGG, подтвердил господин Уэй. По его словам, компания планирует поставлять сырье как будущему заводу UGG, так и другим крупным потребителям, к примеру «Вимм-Билль-Данну» (входит в PepsiCo, бренды «Домик в деревне», «Чудо» и пр.). Другие подробности он не предоставил.

Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов оценивает примерные затраты на создание фермы в 5 млрд руб., а объем производства — около 50 тыс. тонн молока в год. Как следует из подсчетов собеседника “Ъ” в крупной пищевой компании, для выпуска 15 тыс. тонн детских смесей UGG необходимо ежегодно закупать 24–36 тыс. тонн сырого молока. При этом помешать локализации заменителей грудного молока в России может именно нехватка сырья требуемого качества (см. “Ъ” от 14 февраля).

Артем Белов особой необходимости в создании производства сырья для завода по выпуску детских молочных смесей не видит. По его словам, в Московской области и соседних регионах достаточно действующих либо строящихся ферм, выпускающих молоко необходимого качества. Но эксперт признает, что вертикальная интеграция позволит UGG снизить риски колебания цен на сырье. По подсчетам Минсельхоза, средние цены на сырое молоко в России на 17 октября были 22,5 руб. за 1 кг, в конце марта — 24,5 руб. за 1 кг, в конце января — 24,9 руб. за 1 кг. В PepsiCo заявили, что открыты к сотрудничеству с новыми поставщиками качественного сырья. В Danone (марки «Простоквашино», «Активиа») от комментариев отказались.

Но даже собственная ферма вряд ли поможет UGG получить сырье того качества, которое необходимо для производства заменителей грудного молока, полагает источник “Ъ” в крупной продуктовой компании. По его словам, для этого необходимо повысить общую культуру производства, уровень подготовки кадров, решить вопросы с генетикой и пр. Вряд ли полностью локализовать выпуск заменителей грудного молока в России получится в ближайшие пять лет, заключает собеседник “Ъ”.

Анатолий Костырев