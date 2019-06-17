Совет федерации взбалтывает смеси

Сенаторы нашли способ мотивации компаний локализовывать производство заменителей грудного молока в России. На продукцию, более 90% которой сегодня импортируется, могут повысить ввозные пошлины с 5% до 15% с одновременным их обнулением для ингредиентов. В отрасли не спорят, что в конечном итоге мера окажется эффективной, но на первом этапе ждут повышения цен на те же 10%.

Совет федерации (СФ) предложит правительству максимально повысить таможенные пошлины на импорт сухих и молочных адаптированных смесей для детей раннего возраста, но при этом обнулить ставки на импорт ингредиентов для их изготовления. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении у “Ъ” копии протокола совещания, прошедшего 10 июня в комитете по аграрно-производственной политике и природопользованию СФ. Предлагается повысить пошлины на импорт с существующих 5% до 15%, уточнил “Ъ” участвовавший в совещании председатель совета директоров российского производителя детских смесей «Инфаприм» Алексей Лысяков. В СФ не ответили на запрос “Ъ”.

Меры должны способствовать локализации производства сухих смесей в России, говорится в протоколе. По оценкам господина Лысякова, более 90% детских сухих молочных смесей на российском рынке импортные. Компаниям невыгодно локализовывать производство: на ввоз ингредиентов действуют пошлины в размере 15%, а сырье в достаточном объеме в России не производится, рассказывает он. По оценкам Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), в России ежегодно потребляется 40 тыс. тонн заменителей грудного молока, и только 7% из них выпущены в стране. Крупнейшие игроки рынка Nestle и Danone ввозят либо сырье, либо уже готовую продукцию. В компаниях не ответили на вопросы “Ъ”.

Инициатива может столкнуться с сопротивлением членов ЕАЭС, в частности Белоруссии и Казахстана, считает источник “Ъ” в крупной продуктовой компании.

В Минфине заявили “Ъ”, что таможенные пошлины устанавливаются на наднациональном уровне, для стран ЕАЭС решение принимает Евразийская экономическая комиссия, а позицию России по этому вопросу будет формировать Минсельхоз. Представитель Минсельхоза сообщил “Ъ”, что министерству известно о предложении, но рассматривать повышение ввозных пошлин целесообразно после полноценного налаживания производства заменителей грудного молока на территории России. Он добавил, что министерство сегодня субсидирует 20% затрат на строительство мощностей по производству сухих смесей и компонентов. Первым проектом, который получит господдержку, может стать завод Multi Nutrition Ltd (входит в британскую United Green Group, UGG) в Подмосковье мощностью 15 тыс. тонн смесей в год и стоимостью 8,7 млрд руб. Выступить партнером UGG в этом проекте планирует Российский фонд прямых инвестиций.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили “Ъ”, что готовы поддержать инициативу об обнулении пошлин на ингредиенты для детских смесей. Для оценки последствий повышения пошлин на готовую продукцию необходимо провести анализ удовлетворения внутреннего спроса и уровня конкуренции на рынке, уточнила начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев не исключает, что повышение пошлин на готовые смеси и обнуление ставок на ввоз ингредиентов могут привести к росту цен. Источник “Ъ” в крупном производителе продуктов полагает, что цены на смеси на полке вырастут пропорционально повышению пошлин. В среднем рост составит 10%, прогнозирует он. Сейчас в интернет-магазинах цена на сухую смесь Nan от Nestle в упаковке 400 г из Германии доходит до 1,05 тыс. руб., а на выпущенную Danone в Нидерландах Nutricia в аналогичной упаковке — до 570 руб.

Но гендиректор «Союзмолока» Артем Белов считает, что на конечных потребителях инициатива никак не отразится, а приведет лишь к перераспределению маржи компаний. Сейчас ввозить готовую продукцию выгоднее, чем ингредиенты, говорит он. С ним согласен и Алексей Лысяков: по его мнению, предложение сенаторов уравняет стартовые позиции иностранных и российских производителей.

Алексей Полухин, Анатолий Костырев