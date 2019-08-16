Экс-кандидат в губернаторы Алтайского края будет претендовать на пост мэра Барнаула

Экс-кандидат на пост губернатора Алтайского края и председатель реготделения «Парии Роста» Андрей Крылов сообщил о намерении баллотироваться на должность мэра Барнаула. Об этом он рассказал на своем youtube-канале.

«Нашей городской администрации и краевому правительству надо помочь. Я принял решение баллотироваться в мэры города», - сказал господин Крылов.

Вчера глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление о досрочной отставке по собственному желанию. Заявление господина Дугина должны утвердить депутаты гордумы на ближайшей сессии 30 августа. Исполняющим обязанности мэра города назначен заместитель Сергея Дугина Вячеслав Франк.

Предприниматель Андрей Крылов руководит реготделением партии с 2017 года, руководит корпорацией «Сиэн», является директором «Барнаульского шпалопропиточного завода». В 2018 году он участвовал в выборах на пост губернатора Алтайского края. В декабре 2018 года он подал иск в краевой суд с требованием отменить результаты выборов, заявив о грубых финансовых нарушениях со стороны команды победившего кандидата Виктора Томенко.

Юлия Сасевич