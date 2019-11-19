Камеры-треноги измерят линейкой

Проектный комитет нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» «в целом» утвердил методику по установке камер. Мобильные «треноги» будут обозначаться за 50–100 метров в населенных пунктах и за 150–300 метров на загородных трассах. Для Москвы сделано исключение: таблички «Фотовидеофиксация» появятся только на въезде в столицу. Этой нормой, возможно, смогут воспользоваться небольшие города: этот вопрос остался дискуссионным, в методику внесут правки. Для водителей документ вообще не имеет смысла, пока с его помощью нельзя отменить штрафы, отмечают эксперты.

Методика определения мест размещения «технических средств автоматической фотовидеофиксации нарушений» (стационарных и мобильных) разрабатывалась институтом РосдорНИИ вместе с ГИБДД и Росавтодором, ее первая версия была готова еще в августе. Правила установки камер сегодня частично раскрыты в ГОСТе 2016 года и регламенте МВД 2017 года. Финальная версия методики обсуждалась во вторник на заседании проектного комитета нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

Документ представляет собой компиляцию из действующих требований и некоторых дополнительных уточнений. Табличка 8.23 «Фотовидеофиксация» перед стационарной камерой сможет применяться в сочетании с разными другими знаками (не только со знаком 3.24 «Ограничение скорости»): например, 1.1 «Железнодорожный переезд», 1.8 «Светофорное регулирование», 1.22 «Пешеходный переход», 3.27 «Остановка запрещена» и т. д. Методика допускает установку информационных щитов перед передвижными камерами: в населенном пункте щит должен быть до 50–100 метров до зоны контроля, вне населенного пункта — за 150–300 метров. Щиты должны быть видны не менее чем за 100 метров с любой полосы движения. Внешний вид щита не описан в методике, но новый ГОСТ, который вступит в силу в 2020 году, допускает применять табличку 8.23 на желтом фоне (как временный знак) и устанавливать ее на временных переносных опорах. Все адреса и координаты комплексов также должны быть размещены в интернете.

Интерес представляют рекомендуемые места для установки камер. Среди них — места концентрации ДТП (участок дороги, где за год произошло три и более ДТП одного вида или пять или более ДТП любого вида), а также потенциально аварийно-опасные участки (отрезок дороги, где произошло три и более ДТП с материальным ущербом одного вида).

Напомним, что ДТП с материальным ущербом — это мелкие аварии, которых, как правило, на порядок больше ДТП с пострадавшими: в столице их может происходить 1,5–2 тыс. в сутки во время обильных осадков. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов говорит, что новая норма властям «развязывает руки», позволяя ставить камеры, по сути, «где угодно».

В рекомендациях впервые расшифрован термин «муляж (имитатор)»: прибор, «имитирующий работу импульсного доплеровского радара или инфракрасной подсветки», внешне трудноотличимый от обычной камеры. Муляжи на интерактивных картах должны быть обозначены как работающие камеры.

Если в течение полугода количество нарушений сократилось более чем на 80% либо в течение года не зафиксировано ни одной аварии, комплекс нужно перемещать в другое место, а на его месте лучше установить муляж.

Для Москвы методика делает существенные послабления. Если в населенном пункте более 1 тыс. камер (такая концентрация комплексов только в столице), то информировать водителей о местах установки камер достаточно в интернете, а также установкой таблички «Фотовидеофиксация» на въезде в город. Таким образом, в самой городской черте таблички 8.23 необязательны. В первой редакции методики такого пункта не было.

Эта часть документа спровоцировала жаркие споры в проектном комитете. Глава Бурятии Алексей Цыденов предложил дать право городам, на территории которых меньше 100 стационарных камер, ставить таблички «Фотовидеофиксация» только на въезде в населенный пункт. Его поддержал и вице-премьер Максим Акимов: «Сложно представить населенный пункт, который может себе позволить 100 камер, но в нем нет широкополосного интернета. Смысл этих табличек — альтернативный интернету способ оповещения водителей. Давайте избавимся от лишних затрат».

Глава общественного совета Минтранса России Михаил Блинкин предложил учитывать также население городов, где ставятся комплексы. Заместитель главы ГИБДД России Олег Понарьин считает, что надо уйти от привязки к числу камер в методике: в Белоруссии таблички ставят только перед началом населенного пункта, и этого достаточно.

Вице-мэр Максим Ликсутов заявил, что таблички вообще не нужны, а информация о комплексах есть в интернете:

«Только деньги тратить на покраску столбов, лучше на камеры потратить их». Первый заместитель главы Минтранса Иннокентий Алафинов говорил, что отказываться от табличек нельзя: водителя нужно проинформировать, чтобы он соблюдал правила, кроме того, нововведение спровоцирует волну негатива со стороны автомобилистов. В рамках обсуждения господин Акимов поручил создать механизм, при котором ГИБДД не сможет вынести штраф, если информация (координаты) о камере не передана в публичную и открытую для граждан систему. Вице-премьер поручил внести изменения в методику в течение двух дней с учетом мнений проектного комитета.

Пока документ не является обязательным для применения, и его нельзя использовать для отмены постановлений, существование методики, по сути, ничего не меняет для водителей, отмечает эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман. Иннокентий Алафинов ранее говорил о планах сделать документ обязательным к применению, но каких-либо документов (поправок к законам и т. д.) на этот счет не подготовлено. Господин Шухман также отметил, что методика никак не регулирует применение частных региональных концепций для развития систем фиксации нарушений — к этим соглашениям у водителей много вопросов, компании зарабатывают на штрафах, еще в начале года вице-премьер Максим Акимов обещал навести порядок, но по факту ничего не сделано. «Пока что мы видим, что методика расширяет возможности регионов по применению камер, при этом никаких дополнительных обязанностей у органов власти не появляется, а автомобилисты как были, по сути, бесправными, так ими и остаются»,— резюмирует господин Шухман.

Иван Буранов