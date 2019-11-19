Петербургский Союз кинематографистов потребовал отставки главы «Ленфильма»

Санкт-Петербургский Союз кинематографистов направил обращение на имя президента РФ Владимира Путина, а также в Министерство культуры РФ и правительство Петербурга с просьбой освободить от занимаемой должности генерального директора киностудии «Ленфильм» Эдуарда Пичугина.

В своем письме петербургские кинематографисты отмечают, что несмотря на оказываемую государством помощь и выделяемые «Ленфильму» средства финансовое положение киностудии остается близким к критическому. «За два года на студии было снято только два фильма, и за последние полгода студию хотели объявить банкротом дважды. Объективных причин для такого состояния студии не было. В связи с этим просим освободить от должности Эдуарда Пичугина и провести ротацию руководства киностудии»,— говорится, в частности, в обращении.

Также Союз кинематографистов требует осуществить ревизию финансовой деятельности руководства «Ленфильма» аудиторами Счетной палаты РФ и просит президента поручить подготовить новую программу выхода киностудии из кризиса.

Ранее “Ъ-СПб” писал о возможной реструктуризации долга «Ленфильма» банку ВТБ. Об этом заявлял глава кредитной организации ВТБ Андрей Костин. Также сообщалось о намерении властей предоставить киностудии субсидию.