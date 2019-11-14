Долг «Ленфильма» могут реструктурировать

Долг киностудии «Ленфильм», скорее всего, будет реструктурирован. Об этом заявил глава банка ВТБ Андрей Костин. По его словам, для решения проблем киностудии рассматриваются возможность выделения государственных субсидий, продажи участка земли для погашения долга. «И реструктуризация долга, наверно, еще на какой-то срок с тем, чтобы все-таки они сумели погасить», — заявил господин Костин в кулуарах New Retail Forum, сообщает «Интерфакс».

Андрей Костин добавил, что «есть комплекс мер, который направлен на серьезное оздоровление компании» и существуют претензии к менеджменту «Ленфильма». Он не исключил, что в менеджменте возможны изменения.

Напомним, что кредит киностудии на сумму 1,53 млрд руб. был выдан под гарантию российского правительства. В сентябре глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что «Ленфильму» без господдержки не обойтись. На днях президент РФ Владимир Путин одобрил предоставление субсидии правительства РФ киностудии. «Ленфильм» с 2012 года возглавляет Эдуард Пичугин.