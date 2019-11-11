«Ленфильм» может получить субсидию правительства РФ

Президент РФ Владимир Путин одобрил предоставление субсидии правительства РФ киностудии «Ленфильм», сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на итоги совещания в администрации президента. Кроме того, банку ВТБ рекомендовано предоставить киностудии рассрочку по кредиту, а властям Петербурга — ускорить перевод земельного участка, который студия намерена продать. Задолженность «Ленфильма» по данным на начало октября составила более 2 млрд рублей.

Напомним, что кредит киностудии на сумму 1,53 млрд руб. был выдан под гарантию российского правительства. В сентябре глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что «Ленфильму» без господдержки не обойтись. В октябре Федеральная налоговая служба (ФНС) России потребовала заблокировать счета АО «Киностудия "Ленфильм"» из-за задолженности по налогам и сборам.