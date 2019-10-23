Киностудию «Ленфильм» выручат субсидиями

Студии «Ленфильм» может грозить дефолт: Федеральная налоговая служба заблокировала ее счета. Приставы намерены взыскать 7 млн руб. Судьбу знаменитой киностудии пришлось обсуждать в аппарате президента. «Ленфильму» необходимы субсидии и реструктуризация кредита от ВТБ на 1,5 млрд. Как «Ленфильм» оказался в такой ситуации? И будут ли спасать знаменитую киностудию? Об этом — Иван Корякин.

Еще в 2012 году кинематографисты, коммерсанты и власти думали, как спасать «Ленфильм». Он тогда был в глубоком кризисе: в зданиях протекали крыши, не было ни техники, ни горячей воды, ни прав на «золотую коллекцию». Владимир Мединский, который тогда только вступил в должность министра культуры, признавал, что легче закрыть студию, а землю отдать девелоперам. Тогда спорили две концепции — режиссера Александра Сокурова, который входил в общественный совет, и председателя совета директоров «Ленфильма» Эдуарда Пичугина. Второй увереннее оперировал цифрами, потому и победил. Пичугин тогда оценил спасение киностудии в 1,5 млрд руб., которые вскоре и получил от ВТБ. Чтобы рассчитаться с банком, «Ленфильм» планировал вернуть права на «золотую коллекцию», ранее сообщал “Ъ FM” глава студии Эдуард Пичугин: «Ошибка совершена в 2005 году. От всех киностудий кроме “Мосфильма” коллекции отделили, все остальные студии постепенно даже растворились. Поднимая “Ленфильм”, мы четко себе понимаем, что не распоряжаясь, не управляя коллекцией, соответственно, не получая доход, очень сложно жить, в общем-то, даже выживать».

Но Госфильмофонд был против: он не считал акционерное общество «Ленфильм» правопреемником легендарной киностудии, поэтому отдавать библиотеку не хотел, а она, по оценкам участников рынка, могла бы приносить студии отчислений на 150 млн руб. в год. Тогда «Ленфильм» попытался продать непрофильные активы — недвижимость. Но и здесь ничего не получилось, они только потеряли в цене. А Владимир Мединский поторапливал: «Возвращайте деньги». А их едва хватало. К началу года «Ленфильм» был должен кредиторам 60 млн. При этом субсидий от Минкульта студия не получала как раз из-за долгов. Круг замкнулся в июне, когда ВТБ заблокировал счет. Глава банка Андрей Костин тогда посоветовал Федору Бондарчуку просить помощи у президента, дескать, либо субсидия, либо дефолт. Режиссер Александр Сокуров признает: иного выхода нет. «Сейчас только президент своим решением может остановить эту деструктивную ситуацию. Мы его уже измучили этими обращениями из Санкт-Петербурга. Если он возьмет в руки ситуацию, то мы уцелеем. Нет — то предсказать, что будет, тяжело»,— заявил в интервью “Ъ FM” Сокуров.

По информации “Ъ FM”, судьбу «Ленфильма» обсуждали на совещании в аппарате президента на прошлой неделе. Как пишет «Фонтанка.ру», там даже договорились о субсидии и реструктуризации кредита. И чего бы это ни стоило, «Ленфильму» не дадут исчезнуть, убежден исполнительный директор фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев: «Студия активно работает, и съемки проектов ведутся. По-моему, все выглядит очень неплохо. Я не знаю как, через какие министерства, ведомства, через какие указания, но я абсолютно на 100% уверен, что “Ленфильм” будет сохранен и будет продолжать работать».

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Если так, то придется начинать сначала. Последний коммерчески успешный фильм был снят на киностудии почти 25 лет назад — «Особенности национальной охоты». В эти дни на «Ленфильме» снимают новый клип лидера Rammstein Тиля Линдеманна — тоже неплохо, но явно недостаточно.

На киностудии «Ленфильм» снимался и Владимир Путин, ранее выяснил телеканал «Дождь». В 70-х годах будущий президент участвовал в съемках нескольких лент в качестве каскадера.