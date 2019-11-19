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«Норникель» стал лучшим работодателем России по версии Forbes

Компания Владимира Потанина «Норильский Никель» стала лучшим российским работодателем по версии журнала Forbes. В «Норникеле», чья выручка в 2018 году составила 733,1 млрд руб., работают более 75 тыс. сотрудников.

Рейтинг основан на исследовании корпоративной жизни российских компаний и опросу, организованному Superjob.ru по просьбе издания. Показателями, по которым оценивалась компания, были уровень зарплаты, условия труда, социальное обеспечение, обучение сотрудников, инвестиции в регион, создание рабочих мест, охрана окружающей среды и благотворительность.

В десятку лучших работодателей вошли:

  1. «Норильский Никель», управляющий — Владимир Потанин, число сотрудников — 75 тыс.;
  2. «Полюс» (Павел Грачев, 18 тыс.);
  3. Газпромбанк (Андрей Акимов, 18 тыс.);
  4. «Яндекс» (Аркадий Волож, 9 тыс.);
  5. Polymetal (Виталий Несис, 11 тыс.);
  6. ВТБ (Андрей Костин, 59 тыс.);
  7. АЛРОСА (Сергей Иванов, 35 тыс.);
  8. Сбербанк (Герман Греф, 248 тыс.);
  9. «Газпром» (Алексей Миллер, 466 тыс.);
  10. НОВАТЭК (Леонид Михельсон, 139 тыс.).

Мониторинг рынка труда в России — в материале “Ъ” «Треть работников трудятся "в тени"».

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