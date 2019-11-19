«Норникель» стал лучшим работодателем России по версии Forbes

Компания Владимира Потанина «Норильский Никель» стала лучшим российским работодателем по версии журнала Forbes. В «Норникеле», чья выручка в 2018 году составила 733,1 млрд руб., работают более 75 тыс. сотрудников.

Рейтинг основан на исследовании корпоративной жизни российских компаний и опросу, организованному Superjob.ru по просьбе издания. Показателями, по которым оценивалась компания, были уровень зарплаты, условия труда, социальное обеспечение, обучение сотрудников, инвестиции в регион, создание рабочих мест, охрана окружающей среды и благотворительность.

В десятку лучших работодателей вошли:

«Норильский Никель», управляющий — Владимир Потанин, число сотрудников — 75 тыс.; «Полюс» (Павел Грачев, 18 тыс.); Газпромбанк (Андрей Акимов, 18 тыс.); «Яндекс» (Аркадий Волож, 9 тыс.); Polymetal (Виталий Несис, 11 тыс.); ВТБ (Андрей Костин, 59 тыс.); АЛРОСА (Сергей Иванов, 35 тыс.); Сбербанк (Герман Греф, 248 тыс.); «Газпром» (Алексей Миллер, 466 тыс.); НОВАТЭК (Леонид Михельсон, 139 тыс.).

Мониторинг рынка труда в России — в материале “Ъ” «Треть работников трудятся "в тени"».