«Норникель» стал лучшим работодателем России по версии Forbes

Компания Владимира Потанина «Норильский Никель» стала лучшим российским работодателем по версии журнала Forbes. В «Норникеле», чья выручка в 2018 году составила 733,1 млрд руб., работают более 75 тыс. сотрудников.
Рейтинг основан на исследовании корпоративной жизни российских компаний и опросу, организованному Superjob.ru по просьбе издания. Показателями, по которым оценивалась компания, были уровень зарплаты, условия труда, социальное обеспечение, обучение сотрудников, инвестиции в регион, создание рабочих мест, охрана окружающей среды и благотворительность.
В десятку лучших работодателей вошли:
Мониторинг рынка труда в России — в материале “Ъ” «Треть работников трудятся "в тени"».
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