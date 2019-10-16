Треть работников трудятся «в тени»

В неформальных трудовых отношениях в России состоит треть (32,5%) экономически активного населения, около 25 млн человек, свидетельствуют данные опроса Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС. Доля работников, работающих в 2019 году без официального оформления на основной работе,— 13,1% от занятого населения. Этот показатель относительно стабилен: в 2013 году он был равен 11,9%, в 2017 году — 13,6%.

Количество же работников, трудящихся «в тени» лишь на дополнительной работе, сокращается. В 2017 году подработкой (официально и неофициально) занимались 45,3% занятого населения, в 2019 году — 27,6%. При этом если в 2017 году официально не оформляли свои трудовые отношения с работодателем 59,7% опрошенных, то в 2019 году — 50,7%. Общее снижение количества работающих на дополнительной работе (и делающих это неофициально) сокращает масштабы вовлеченности граждан в теневой рынок труда, отмечают исследователи.

На фоне сокращения участия в теневой экономике россияне стали лучше относиться к ней как к явлению. Так, с 50,8% в 2017 году до 72,9% в 2019 году выросла доля работающего населения, положительно относящегося к выполнению гражданами строительных, ремонтных, репетиторских и других работ и услуг с получением оплаты «из рук в руки». Кроме того, растет количество граждан, считающих, что неофициальная экономическая деятельность в целом приносит больше пользы для общества: в 2017 году так думали 7,1% опрошенных, в 2019 году — 12,7%. При этом 45,9% опрошенных считают ее и вредной, и полезной одновременно, 20,8% — видят только ее отрицательные стороны, 20,6% — затруднились с ответом. Изменить привлекательность неформальной занятости, по мнению россиян, могут снижение налогов (45,1%), усиление страха перед наказанием (31,5%) и обеспечение равенства граждан перед законом (30%).

Отметим, ранее свое видение теневой занятости в РФ представили исследователи Всемирного банка: и по их оценкам, у работающих в РФ официально и неофициально больше сходства, чем различий (подробнее см. “Ъ” от 28 августа). Так, в российском теневом секторе разочарованы зарплатой и в целом жизнью не более чем в формальном. Работать «в тени» даже менее опасно: такая работа не влияет на самооценку здоровья, полагают в ВБ.

Анастасия Мануйлова