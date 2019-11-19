Минэнерго Украины назвало предложение «Газпрома» о контракте неприемлемым

Предложение российского «Газпрома» украинскому «Нафтогазу» о продлении контракта неприемлемо, заявил глава Минэнерго Украины Алексей Оржель. «Газпром» предложил продлить транзитный контракт или заключить новый сроком на один год со взаимным отказом от претензий.

«Предложение, которое сейчас получено,— неприемлемо для Украины, учитывая то, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор только на один год пользования нашей ГТС»,— заявил господин Оржель в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV (цитата по «РИА Новости»).

В предложении, в частности, речь идет о $2,6 млрд, которые «Нафтогаз» уже выиграл в Стокгольмском арбитраже. «Газпром» ждет также позицию Киева относительно его готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года. Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются 1 января 2020 года.

Подробнее — в материале “Ъ” «“Газпром” предъявил Украине транзитный ультиматум».