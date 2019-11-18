«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа

«Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.

«Наконец получили по факсу предложение от "Газпрома", о котором пишут все СМИ. Внимательно его изучим и предоставим конструктивный ответ в ближайшее время»,— написал господин Витренко. Он отметил, что Украина будет надежным партнером для Европы по транзиту газа в полном соответствии с европейскими правилами.

Напомним, «Газпром» в своем предложении заявил, что готов продлить действующий контракт или заключить новый договор на один год, но только при условии обнуления всех судебных требований. В частности, речь идет о $2,6 млрд, которые «Нафтогаз» уже выиграл в Стокгольмском арбитраже. Исходя из предыдущих заявлений представителей «Нафтогаза», такие условия едва ли будут приемлемыми. В этом случае переговоры могут не выйти из тупика до Нового года, когда истекает действующий транзитный контракт.

Подробнее — в материале “Ъ” «“Газпром” предъявил Украине транзитный ультиматум».