Выборы в Мосгордуму проверят на соответствие Конституции

Конституционный суд РФ принял к рассмотрению жалобу незарегистрированного кандидата на осенних выборах в Мосгордуму Анастасии Брюхановой. Представитель «Яблока» пожаловалась на норму Кодекса административного судопроизводства, которая не позволила ей после безуспешного обжалования отказа в регистрации в Мосгоризбиркоме и ЦИКе сделать это в Мосгорсуде. Адвокат госпожи Брюхановой отметил, что КС РФ редко принимает подобные жалобы к рассмотрению, но эксперт в области электорального права считает, что шансов у нее мало.

Конституционный суд РФ принял к рассмотрению жалобу экс-кандидата в Мосгордуму от «Яблока» Анастасии Брюхановой на норму законодательства, которая помешала ей успешно оспорить отказ в регистрации на минувших выборах. 16 июля 2019 года избирательная комиссия по 42-му округу отказала политику в связи с большим количеством забракованных подписей избирателей — их оказалось 1118. Госпожа Брюханова отмечала, что более 300 граждан передали ей заявления о достоверности своих подписей. Однако решение ОИК об отказе в регистрации поддержали Мосгоризбирком и Центризбирком: они засчитали несколько сотен подписей, но их все равно оказалось недостаточно. 21 августа в удовлетворении иска госпожи Брюхановой отказал и Мосгорсуд, сославшись на ч. 4 ст. 240 Кодекса административного судопроизводства, которая ограничивает срок обжалования решения ОИК десятью днями (в данном случае срок истек 26 июля).

По словам адвоката Григория Вайпана, российские законы не позволяли подать заявление одновременно и в суд, и в вышестоящую избирательную комиссию.

Если бы госпожа Брюханова сразу обратилась и в суд, и в Мосгоризбирком с жалобой на ОИК, Мосгоризбирком на основании п. 9 ст. 75 закона «Об основных гарантиях избирательных прав» приостановил бы рассмотрение ее жалобы до вступления в силу решения суда. Если же иск поступил бы в суд уже после того, как аналогичное заявление рассмотрел Мосгоризбирком, госпожа Брюханова лишилась бы возможности оспорить в суде решения Мосгоризбиркома. «Таким образом, использование обоих способов обжалования, административного и судебного, становится невозможным»,— говорится в жалобе Анастасии Брюхановой в КС.

Госпожа Брюханова просит признать ч. 4 ст. 240 Кодекса административного судопроизводства неконституционной.

Адвокат Вайпан приветствует решение Конституционного суда (КС) принять жалобу госпожи Брюхановой к рассмотрению: «Это первая жалоба в КС по летним выборам в Мосгордуму. По статистике, КС принимает к рассмотрению примерно одну жалобу из 200». По его словам, суд неоднократно отменял нормы законов, которые лишают граждан права на обращение в суд или исключают возможность судебного контроля решений и действий чиновников: «У нас как раз такая ситуация».

В свою очередь, президент Ассоциации политических юристов Роман Смирнов оценил шансы на положительное решение по жалобе госпожи Брюхановой как невысокие. По его мнению, госпожа Брюханова должна была сначала подавать заявление в суд, тем более что Мосгоризбирком представляет ту же систему власти, что и окружная избирательная комиссия, а суд в данном случае является элементом «другой ветви власти».

Напомним, на выборах в Мосгордуму было отказано в регистрации 56 кандидатам. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отмечал, что причиной большинства жалоб кандидатов на решения окружных избирательных комиссий на отказы в регистрации и последовавших затем летних акций протеста стали допущенные неточности при сборе подписей и оцифровке подписных листов. По словам адвоката Вайпана, «практически всем московским (незарегистрированным.— “Ъ”) кандидатам суды отказали из-за пропуска десятидневного срока». Господин Смирнов считает, что восстановить права незарегистрированных кандидатов могли только суды общей юрисдикции. Отметим, Сергей Митрохин, единственный кандидат, которого допустили до выборов после отказа ОИК, добился этого в Мосгорсуде.

Владимир Хейфец