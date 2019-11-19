Выборы в Мосгордуму проверят на соответствие Конституции

Конституционный суд РФ принял к рассмотрению жалобу незарегистрированного кандидата на осенних выборах в Мосгордуму Анастасии Брюхановой. Представитель «Яблока» пожаловалась на норму Кодекса административного судопроизводства, которая не позволила ей после безуспешного обжалования отказа в регистрации в Мосгоризбиркоме и ЦИКе сделать это в Мосгорсуде. Адвокат госпожи Брюхановой отметил, что КС РФ редко принимает подобные жалобы к рассмотрению, но эксперт в области электорального права считает, что шансов у нее мало.
Конституционный суд РФ принял к рассмотрению жалобу экс-кандидата в Мосгордуму от «Яблока» Анастасии Брюхановой на норму законодательства, которая помешала ей успешно оспорить отказ в регистрации на минувших выборах. 16 июля 2019 года избирательная комиссия по 42-му округу отказала политику в связи с большим количеством забракованных подписей избирателей — их оказалось 1118. Госпожа Брюханова отмечала, что более 300 граждан передали ей заявления о достоверности своих подписей. Однако решение ОИК об отказе в регистрации поддержали Мосгоризбирком и Центризбирком: они засчитали несколько сотен подписей, но их все равно оказалось недостаточно. 21 августа в удовлетворении иска госпожи Брюхановой отказал и Мосгорсуд, сославшись на ч. 4 ст. 240 Кодекса административного судопроизводства, которая ограничивает срок обжалования решения ОИК десятью днями (в данном случае срок истек 26 июля).
Если бы госпожа Брюханова сразу обратилась и в суд, и в Мосгоризбирком с жалобой на ОИК, Мосгоризбирком на основании п. 9 ст. 75 закона «Об основных гарантиях избирательных прав» приостановил бы рассмотрение ее жалобы до вступления в силу решения суда. Если же иск поступил бы в суд уже после того, как аналогичное заявление рассмотрел Мосгоризбирком, госпожа Брюханова лишилась бы возможности оспорить в суде решения Мосгоризбиркома. «Таким образом, использование обоих способов обжалования, административного и судебного, становится невозможным»,— говорится в жалобе Анастасии Брюхановой в КС.
Адвокат Вайпан приветствует решение Конституционного суда (КС) принять жалобу госпожи Брюхановой к рассмотрению: «Это первая жалоба в КС по летним выборам в Мосгордуму. По статистике, КС принимает к рассмотрению примерно одну жалобу из 200». По его словам, суд неоднократно отменял нормы законов, которые лишают граждан права на обращение в суд или исключают возможность судебного контроля решений и действий чиновников: «У нас как раз такая ситуация».
В свою очередь, президент Ассоциации политических юристов Роман Смирнов оценил шансы на положительное решение по жалобе госпожи Брюхановой как невысокие. По его мнению, госпожа Брюханова должна была сначала подавать заявление в суд, тем более что Мосгоризбирком представляет ту же систему власти, что и окружная избирательная комиссия, а суд в данном случае является элементом «другой ветви власти».
Напомним, на выборах в Мосгордуму было отказано в регистрации 56 кандидатам. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отмечал, что причиной большинства жалоб кандидатов на решения окружных избирательных комиссий на отказы в регистрации и последовавших затем летних акций протеста стали допущенные неточности при сборе подписей и оцифровке подписных листов. По словам адвоката Вайпана, «практически всем московским (незарегистрированным.— “Ъ”) кандидатам суды отказали из-за пропуска десятидневного срока». Господин Смирнов считает, что восстановить права незарегистрированных кандидатов могли только суды общей юрисдикции. Отметим, Сергей Митрохин, единственный кандидат, которого допустили до выборов после отказа ОИК, добился этого в Мосгорсуде.
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