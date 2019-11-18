«Мирный протест вышел за рамки закона»

К вечеру понедельника полиции и спецназу Грузии удалось разблокировать входы в здание парламента, окруженного ранее сторонниками оппозиции. Поняв, что власти твердо намерены провести парламентские выборы 2020 года по нынешней смешанной избирательной системе, оппозиционеры попытались в знак протеста помешать работе законодательного органа. Блокировав входы, они стали возводить перед зданием баррикады. Члены правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) уверены, что силовики действовали в рамках закона, а вот оппозиционеры нарушили общественный порядок. Между тем противники ГМ заявляют, что во вторник продолжат свои акции протеста.

Власти Грузии в понедельник подтвердили, что отказываются от своего обещания реформировать избирательную систему страны уже в 2020 году. «До проведения выборов (парламентских.— “Ъ”) осталось менее года (они запланированы на 31 октября 2020 года.— “Ъ”). Выборы пройдут по смешанной системе, по действующей конституции, установленным правилам и в установленные даты. Призываем оппонентов подготовиться к выборам»,— сказал генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

Напомним, что 14 ноября в парламенте Грузии рассматривали поправки к конституции, предполагающие переход с нынешней смешанной избирательной системы на пропорциональную уже в 2020 году. В нынешней редакции конституции такой переход планируется в 2024 году, но после летних протестов власти пообещали ускорить процесс. Тем не менее, несмотря на призывы председателя ГМ и самого влиятельного политика в стране Бидзины Иванишвили поддержать законопроект, он так и не набрал достаточного количества голосов. Против проголосовали те депутаты от правящей партии, которые сами избирались по одномандатным округам и, вероятно, рассчитывали переизбраться таким же образом. В свою очередь, грузинские оппозиционные партии, такие как «Единое национальное движение» экс-президента Михаила Саакашвили и «Европейская Грузия» во главе с Гиги Угулавой, объявили о начале бессрочных акций протеста.

При этом, поняв недостижимость своей первоначальной цели, грузинские оппозиционеры предложили властям своего рода компромисс: избирательная система остается смешанной, но подсчет голосов на выборах 2020 года происходит по «немецкой системе», которая считается более справедливой.

Одна половина депутатов Бундестага избирается путем прямого голосования, другая — по партийным спискам. Каждый избиратель располагает двумя голосами. Распределение мест в парламенте идет по результатам голосования за партийные списки по пропорциональной системе. Но если партия в каком-либо из избирательных округов получила больше мест с помощью «первых голосов», чем ей полагалось иметь по результатам подсчета «вторых голосов», она получает дополнительные мандаты. Поэтому число депутатов Бундестага может варьироваться. Однако власти Грузии отвергли и это предложение, еще больше разозлив оппозиционеров: вместо подготовки к выборам в 2020 году они стали готовиться к революции в текущем.

В результате уже вечером 17 ноября на улицы Тбилиси вышли около 7 тыс. человек. Поначалу они вели себя спокойно, но в понедельник утром в МВД Грузии заявили, что митинг «принял противозаконный характер». Основания так говорить у полицейских были: собравшиеся блокировали все входы в парламент, а их политические лидеры открыто призвали мешать деятельности законодательного органа.

Новые требования протестующих были еще более жесткими, чем летом. Как заявил вечером 17 ноября Гиги Угулава, «ни один депутат "Грузинской мечты" не войдет в здание парламента», пока нынешнее правительство страны не сменит новое — временное. Кроме того, он говорил о внеочередных парламентских выборах — разумеется, по «немецкой системе». Стоит отметить, что сейчас правительство Грузии возглавляет Георгий Гахария — бывший глава МВД, который разгонял летние протесты и отставки которого, еще с прежнего поста, требовали оппозиционеры.

Своими действиями протестующие также давали понять, что планируют остаться у парламента очень надолго. Они ставили палатки, возводили баррикады из мешков с песком и бетонных блоков, привезли бочки, в которых можно жечь дрова для обогрева. Но, несмотря на впечатляющую подготовку, реально митингующие блокировали парламент лишь половину дня.

Таким образом, им удалось сорвать только одно мероприятие — заседание по бюджету страны на 2020 год.

Около 16:00 по местному времени (15:00 по мск) к протестующим подошел представитель полиции, предложив отступить в течение получаса. Спецназ и машины с водометами в это время уже были наготове. Применять их все-таки пришлось.

После истечения получасового ультиматума части спецназа сразу с нескольких направлений двинулись в сторону ворот парламента в центре и по бокам здания. Задачу им облегчало то, что улицы вокруг здания парламента очень узкие, а значит, силовики могли попросту выдавить протестующих в сторону центрального проспекта Руставели. Лидеры оппозиции, которые были в первых рядах обороняющихся, пытались задержать колонны полицейских, но сделать это не удалось. При этом силового сопротивления участники митинга практически не оказывали: во всяком случае, ни камни, ни «коктейли Молотова» в полицию не бросали. Построенный только утром палаточный лагерь убрали, а парламент смог восстановить работу.

Члены бюро парламента Грузии вечером собрались на заседание. «Очень жаль, что часть оппозиции и ее представители еще раз ввели в заблуждение своих сторонников и мирный протест вышел за рамки закона. Я имею в виду блокировку парламента»,— сказал там председатель парламента Арчил Талаквадзе. Политических противников своей партии он подверг жесткой критике: «Часть парламентской оппозиции в прямом эфире повесила замки на ворота парламента. Я хочу напомнить обществу, что это те люди, которые в свое время повесили замки на права человека, СМИ, частную собственность, институты и идею свободы страны». Господин Талаквадзе добавил: «Полицейские смогли минимальным пропорциональным вмешательством вернуть акцию протеста и манифестацию, проводимую перед парламентом, в рамки закона. Полицейские показали сегодня всему обществу, как действует государство по отношению к каждому гражданину».

Между тем признавать поражение оппозиционеры не собираются. «С завтрашнего дня пикетирование продолжится. Пускай разгоняют нас каждый день, мы не остановимся»,— заявила журналистам депутат от «Европейской Грузии» Елена Хоштария.

Георгий Двали, Тбилиси; Кирилл Кривошеев