На грузинский парламент повесили замок

Грузинская оппозиция временно заблокировала парламент, требуя отставки правительства и проведения в стране внеочередных выборов. Лидеры правящей партии «Грузинская мечта» отвергли ультиматум. Позиция западных партнеров Грузии, заявивших о недопустимости силового сценария, власти не сдержала. Полиция начала разгон оппозиционеров и очистила периметр вокруг парламента.

У всех входов в огромное здание парламента Грузии, построенное немецкими военнопленными после Великой Отечественной войны, дежурят группы оппозиционеров. Они разбили палатки, разместили у ворот мешки с песком, бетонные плиты и принесли большие металлические бочки, которые используются для обогрева: в них бросают дрова, затем их поливают бензином и зажигают. Получается самодельная печка. Впрочем, она может быть использована и в других целях, если полиция решится применить силу для разблокирования ворот в парламент. Пикетчики стоят на улицах, поднимающихся к горе Мтацминда, и «огненные бочки» при случае легко покатятся вниз — в сторону кордонов полиции.

Акция «Блокируй» хорошо подготовлена: на специальных машинах пикетчикам привозят не только дополнительные мешки с песком, но и горячую пищу и воду, чтобы они продержались как можно дольше.

Патруль попытался было воспрепятствовать провозу мешков, но оппозиционеры прорвали полицейский кордон.

При этом части специального назначения МВД в происходящее не вмешивались: они безучастно наблюдают за действиями демонстрантов со двора парламента, находясь по другую сторону железных ворот. Судя по всему, спецназ, вооруженный дубинками, щитами и другими спецсредствами, получил приказ не предпринимать никаких действий до тех пор, пока участники акции протеста не попытаются прорваться в здание или во двор парламента — как это было 20 июня, когда десятки тысяч человек вышли на центральный проспект Руставели в знак протеста против визита в страну членов Государственной думы РФ, в том числе президента Межпарламентской ассамблеи православия, коммуниста Сергея Гаврилова.

На этот раз оппозиция избрала другую тактику: просто заблокировав все входы и выходы в парламент.

Всю ночь активисты пытались найти секретный тоннель, который идет под землей из подвала нынешнего здания Института языкознания на улице Арнольда Чикобава в парламент. Его построили по приказу Лаврентия Берии. К утру поиски прекратили, согласившись с тем, что по этому тоннелю проникнуть в здание законодательного органа депутаты от ГМ не смогут, потому что предварительно они должны войти в здание института, вход в который также контролируется оппозицией.

Молодые люди греются у «костров», периодически подпевая песне «Миша, ты силен!» Она написана в честь Михаила Саакашвили в 2005 году, когда он начинал свои реформы.

Сейчас экс-президент живет на Украине и подбадривает сторонников через социальные сети. «Все идет хорошо, дни Ивана сочтены»,— написал он на своей страничке Facebook в ночь на понедельник, имея в виду председателя правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) миллиардера Бидзину Иванишвили. Бывший президент обещал вернуться в Грузию в ближайшее время. «Да, вернись, ты нужен родине»,— обратилась к нему основатель партии «Закон и справедливость» Тамара Чаркивани.

«На месте» антиправительственным движением руководит экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава, отсидевший после прихода к власти ГМ три с половиной года по обвинению в растрате государственных средств. Именно он на митинге у здания парламента 17 ноября сообщил о новой тактике оппозиции по принуждению правящей партии к выполнению ультимативного требования об отставке правительства Георгия Гахарии, созданию временного правительства и проведению внеочередных парламентских выборов по так называемой немецкой электоральной модели вместо смешанной, мажоритарно-пропорциональной системы, действующей в стране с 1990 года. «Если власти не удовлетворят эти требования, ни один депутат от ГМ не сможет войти в парламент»,— заявил Гиги Угулава, напомнив собравшимся, что после «Ночи Гаврилова» с 20 на 21 июня миллиардер Иванишвили «обещал перейти на пропорциональную систему выборов по партийным спискам, но кинул народ». Напомним, что в ходе голосования 14 ноября правящая партия провалила конституционную поправку, ранее согласованную с оппозицией, что и стало «толчком» к массовой акции протеста.

Сообщив о блокаде, Гиги Угулава и его соратники по оппозиционной партии «Европейская Грузия» (ЕГ) направились к огромным воротам парламента и повесили на них большой замок. Такими же замками с внешней стороны они заперли и все другие входы в законодательный орган.

Ареста оппозиционные лидеры не боятся. «Ну пусть арестуют и что? Мы готовы»,— сказал журналистам один из лидеров партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) экс-министр обороны Георгий Барамидзе.

Поздно вечером в воскресенье посольство США в Тбилиси и представительство ЕС распространили совместное заявление, в котором предупредили власти о необходимости решить проблему «исключительно методом переговоров», то есть без применения силы. Оппозиция восприняла это как поддержку Запада и решила не отступать, несмотря на упорство правящей партии.

Сразу после истечения получасового ультиматума активистам разблокировать входы-выходы в здание части спецназначения МВД с нескольких направлений двинулись в сторону ворот парламента. Спецназ спускался со стороны горы Мтацминда — вниз. Задачу им облегчала узость улиц вокруг парламента. Военнослужащие, не размыкая строя, постепенно вытесняли пикетчиков в сторону центрального проспекта Руставели. В нескольких эпизодах для разгона демонстрантов применили водометы. Лидеры оппозиции находились в первых рядах протестующих. Они пытались задержать колонны, но кордоны двигались неумолимо. За спецназом шли сотрудники патрульной полиции и арестовывали пикетчиков.

Пока неясно, какое активистам предъявят обвинение — по административному или по уголовному кодексу. Демонстранты не оказывали серьезного сопротивления: не бросали в спецназ камни и не забрасывали их «коктейлями Молотова». В свою очередь, солдаты МВД не применяли слезоточивый газ и резиновые пули в отличие от событий 20 июня.

Постепенно весь периметр вокруг парламента очистили от демонстрантов, мешки с песком и бетонные плиты у входов в здание парламента быстренько разобрали, палатки сняли.

Условия для проведения заседания бюро парламента были созданы уже через час после начала спецоперации. Гиги Угулава сказал журналистам, что в Грузии «начался процесс каддафизации российского олигарха Бидзины Иванишвили, который действует методами Путина».

Член политсовета ГМ, экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе заявил журналистам, что «немецкая электоральная модель в корне противоречит действующей конституции Грузии», и правительство Георгия Гахарии в отставку не уйдет, поскольку «работает над бюджетом на 2021 год».

По данным “Ъ”, именно работе над законом о бюджете пытается помешать оппозиция.

Если парламент не сможет принять этот закон в ближайшее время, правительство автоматически считается подавшим в отставку, а президент Саломе Зурабишвили, по конституции, обязана назначить внеочередные парламентские выборы.

Как пояснил “Ъ” эксперт по вопросам конституции Вахтанг Хмаладзе, немецкая электоральная модель привлекательная для большинства политических сил Грузии тем, что практически гарантирует многопартийность парламента. Он напомнил, что на парламентских выборах 2016 года ГМ получила конституционное большинство (117 мандатов в 150-местном парламенте), хотя за партийный список партии Иванишвили проголосовали лишь около 40% избирателей. По словам эксперта, если бы выборы 2016 проводились по «немецкой модели», правящая в Грузии партия получила бы только 72 мандата.

«Немецкая модель», как и действующая в настоящее время в Грузии, считается смешанной избирательной системой. Половина депутатов Бундестага избирается путем прямого голосования, другая — по партийным спискам. Каждый избиратель располагает двумя голосами. Первый голос отдается за одномандатника (мажоритарная система), второй — за партийный список (пропорциональная система). Распределение мест в парламенте идет по результатам голосования за партийные списки по пропорциональной системе. Но если партия в каком-либо из избирательных округов получила больше мест с помощью «первых голосов», чем ей полагалось иметь по результатам подсчета «вторых голосов», она получает дополнительные мандаты. Поэтому число депутатов Бундестага может варьироваться. Представители правящей партии Грузии считают, что «немецкая модель» требует изменений в конституции. Оппозиция с этим не согласна и предлагает оставить число депутатов парламента неизменным, а из немецкого опыта взять только принцип подсчета голосов, то есть общее количество депутатов, проведенных в парламент каждой партией (как на мажоритарной, так и на пропорциональной основе), должно зависеть от результатов этой партии на пропорциональных выборах.

Георгий Двали, Тбилиси