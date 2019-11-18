Во время акции протеста в Тбилиси задержаны 18 человек

Полиция Грузии задержала 18 человек во время разгона митинга у здания парламента страны, говорится в заявлении МВД. Ранее для разгона беспорядков силовики применили водяные пушки.

«Сегодня МВД арестовало 18 человек за нарушение Кодекса об административных правонарушениях во время митинга у здания парламента. Вышеупомянутые лица были арестованы правоохранительными органами за преступления, предусмотренные в ст. 173 (неповиновение сотрудникам правоохранительных органов) и ст. 166 (хулиганство)»,— сообщило ведомство. МВД отметило, что на улицах, прилегающих к зданию парламента и проспекте Руставели, ведутся работы по уборке, в ближайшее время будет восстановлено движение транспорта. На этих улицах остаются подразделения МВД «в целях защиты общественной безопасности».

Напомним, недовольство протестующих вызвало то, что власти не выполнили обещание внести поправку в конституцию о проведении парламентских выборов в 2020 году по партийным спискам, а не по смешанной системе. Они потребовали отставки правительства. По данным МВД Грузии, в акции у здания парламента участвовали 5,5 тыс. человек. В ходе протестов полиция применила водяные пушки, в разгоне участвовал спецназ МВД.

Подробнее о протестах в Грузии — в материале “Ъ” «Бидзину Иванишвили подвели под протест».