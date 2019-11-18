МВД Грузии насчитало на акции протеста в Тбилиси 5,5 тысяч участников

На акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси собирались 5,5 тыс. человек. Еще 1,5 тыс. человек принимали участие в отдельной акции оппозиционной партии «Альянс патриотов», об этом рассказал журналистам директор департамента патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе. По данным Reuters, в акции участвовало около 20 тыс. человек.

«МВД обеспечило проведение акции на проспекте Руставели. По нашим данным, на проспекте в акции участвовали до 5,5 тысяч человек»,— сказал господин Сирадзе (цитата по «РИА Новости»).

Посольство США и представительство Евросоюза в Грузии призвали власти страны и оппозицию найти общие пути для выхода из кризиса, об этом говорится в совместном заявлении. По их мнению, нужно проводить спокойный и взаимоуважительный диалог. «Мы полностью поддерживаем права мирных демонстрантов и свободу выражения слова. Призываем всех, кто выполняет это право, действовать в рамках закона и конституции»,— говорится в заявлении.

Причиной митинга стало невыполнение обещания власти внести поправку в конституцию для проведения парламентских выборов в 2020 году по партийным спискам, а не по смешанной системе. Оппозиция требует немедленной отставки правительства.

Подробнее о ситуации в Грузии читайте в материале “Ъ” «Бидзину Иванишвили подвели под протест».