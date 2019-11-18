В Тбилиси полиция разогнала протестующих у парламента

Полицейские разблокировали здание парламента в Тбилиси, они оттеснили протестующих. Против митингующих применили водяные пушки и слезоточивый газ. В ходе трансляции также был виден густой белый дым. Как сообщало «РИА Новости», к зданию парламента направляли подкрепление.

Корреспондент “Ъ” сообщил, что до этого представитель МВД подошел к митингующим и выдвинул 30-минутный ультиматум: он заявил, что через полчаса начнется применение силы. Сразу после истечения этого срока части спецназа МВД выдвинулись в сторону ворот парламента сразу с нескольких направлений. Спецназ спускался со стороны горы Мтацминда. За счет того, что улицы вокруг здания очень узкие, они могли двигаться, не размыкая строя, постепенно вытесняя протестующих в сторону центрального проспекта Руставели. Лидеры оппозиции находились в первых рядах протестующих: они пытались задержать колонны.

За спецназом шли сотрудники патрульной полиции, они арестовывали митингующих. Пока неясно, какое им предъявят обвинение, по административному или уголовному кодексу. По словам корреспондента “Ъ”, демонстранты не оказывали серьезного сопротивления, но и полиция себя вела иначе, чем во время событий 20 июня. Постепенно весь периметр вокруг парламента очистили от демонстрантов, мешки с песком и бетонные плиты у входов в здание парламента разобрали, палатки сняли. Уже через час после спецоперации были созданы условия для проведения заседания бюро парламента. Бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава сказал журналистам, что в Грузии «начался процесс каддафизации российского олигарха Бидзины Иванишвили, который действует методами Путина».

Напомним, недовольство протестующих вызвало то, что власти не выполнили обещание внести поправку в конституцию о проведении парламентских выборов в 2020 году по партийным спискам, а не по смешанной системе. Они потребовали отставки правительства. По данным МВД Грузии, в акции у здания парламента участвуют 5,5 тыс. человек.

Подробнее о протестах в Грузии — в материале “Ъ” «Бидзину Иванишвили подвели под протест».

Георгий Двали, Тбилиси; Оксана Решетова