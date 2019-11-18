Кремль подтвердил саммит «нормандской четверки» 9 декабря

Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия) запланирован на 9 декабря в Париже, подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что подготовка ко встрече вступила в завершающую стадию.

Представитель Кремля отметил, что это будет «долгожданный» и «очень серьезный» саммит, но каких-либо прогнозов об итогах встречи давать не стал. «Давайте не будем ни завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, ни занижать, надеясь, что все-таки подготовка возымеет свои результаты»,— сказал господин Песков.

Пресс-секретарь главы государства также сообщил, что сегодня, 18 ноября, Владимир Путин проведет международный телефонный разговор, который «будет во многом связан с подготовкой к "нормандскому формату"». С кем будет вестись беседа, не уточняется.

Напомним, последним условием для проведения саммита было разведение сил в Донбассе, которое завершилось 12 ноября. Спустя три дня Киев анонсировал встречу «нормандской четверки» на 9 декабря, но в Кремле точную дату переговоров не называли. Французские власти говорили, что целью саммита будет «открытие новой последовательности выполнения минских соглашений». В преддверии встречи Россия решила вернуть Украине задержанные год назад в Керченском проливе корабли.

Подробности — в публикации “Ъ” «Все вернем, а флот не опозорим».